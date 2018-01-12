Финансовые новости
- |
- 12.01.18
- |
- 10:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ включил ПроКредит Банк в перечень банков для проведения интервенций по запросу лучшего курса вместо Проминвестбанка
09:23 12.01.2018 |
Национальный банк включил ПроКредит Банк (Киев) в перечень банков для проведения интервенций по запросу лучшего курса вместо Проминвестбанка (Киев).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
В валютной интервенции в форме запроса относительно лучшего курса в 1-м квартале смогут участвовать 20 банков, которые по итогам предыдущего квартала имеют лучший общий рейтинг среди банков-участников межбанковского рынка.
Общий список выглядит следующим образом: Альфа-банк (Украина), Банк инвестиций и сбережений, банк "Глобус", банк "Кредит Днепр", ИНГ Банк (Украина), Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, Приватбанк, банк "Пивденный", ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, Ситибанк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк 6 декабря 2016 года расширил критерии отбора банков для участия в валютных интервенциях в форме запроса оптимального курса.
С октября 2016 НБУ зашивает через торгово-информационные системы курсы покупки и продажи иностранной валюты у банков с крупнейшими объемами покупки-продажи за предыдущий квартал, после чего заключает договор с тем банком, который предложил лучший курс.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Путин паясничает с украинскими кораблями
Кремлю придется опять поскрипеть, отказавшись от проекта "Путин-миротворец" и возвратиться к проверенной конструкции "Путин - ниспровергатель Запада", как бы убого ни было натягивать эти ржавые латы на выживающего из ума заведующего дрезденским домом культуры.
ТОП-НОВОСТИ
|Чем нам грозит ошибка в процессорах Intel
|НБУ продолдает продажу доллара на межбанке в режиме наилучшего курса
|Нацбанк изучает возможность внедрения е-гривни, а не собственной криптовалюты
|Продажа Uniper финнам серьезно затрагивает различные интересы России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ включил ПроКредит Банк в перечень банков для проведения интервенций по запросу лучшего курса вместо Проминвестбанка
|Кредитный рейтинг ПАО МАРФИН БАНК подтвержден на уровне uaА
|ММК им. Ильича в 2017г нарастил выпуск проката на 12,7%
|В Укравтодоре назвали дороги, которые построят в 2018-2022 годах
|Запорожский ЖРК в 2017г сохранил добычу железной руды на уровне предыдущего года
ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения и производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду. Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в Украине - "Запорожстали".
|InstaForex: Третий сезон сотрудничества с Dragon Racing
|СКМ подала апелляцию на решение о замораживании активов Ахметова на $820 млн
Как сообщило в начале декабря 2017 года Global Arbitration Review, Raga выиграла в инициированном им в 2016 году Лондонском международном арбитражном суде (LCIA) деле, получив решения суда о выплате ей SCM FO $760 млн основного долга и $60,4 млн процентов и судебных издержек.
Это интересно
|CES 2018: Vivo показала смартфон со сканером отпечатков в дисплее
|7 ошибок, которые мы совершаем при смене работы
|AT&T развернёт в США сети 5G до конца текущего года
|Китайцы сделали кроссовер с 49-дюймовой приборкой
|Наши в Вегасе: украинские старпаты покоряют мировую техвыставку
|Kodak объявил о выпуске собственной криптовалюты, акции компании взлетели на 120%
|Минфин США: преступники предпочитают доллары, а не криптовалюты