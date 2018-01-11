В Укравтодоре назвали дороги, которые построят в 2018-2022 годах

В рамках выполнения утвержденной сегодня Кабинетом министров концепции госпрограммы развития автодорог общего пользования госзначения на 2018-2022 годы в Украине будет построен ряд новых дорог.

Об этом рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы советник главы « Укравтодора » Александр Кава.

«За это время должна быть построена полностью дорога М31 Решетиловка - Кобеляки - Днепр. Планируется реконструкция дороги М03 Киев - Полтава - Харьков, которая будет иметь 4 полосы движения на всей протяженности. Также будет построен в рамках этой концепции северный объезд города Львов, восточный объезд города Тернополь, завершено строительство объездной дороги вокруг Знаменки и вокруг Лубен», - проинформировал он.

Кава также добавил, что концепция предусматривает строительство новых дорог на условиях концессии.

«Это дорога от Киева до Белой Церкви по новой трассе при том, что старая дорога будет выполнять роль бесплатной альтернативы. Кроме того, планируется строительство дороги от Львова до границы с Польшей, которая будет соединена с польским автобаном А4, который идет вдоль всей южной Польши, а также строительство новой дороги первой категории от Львова через Стрый до Мукачево», - сказал он.

Советник главы «Укравтодора» отметил, что это будут дороги с 4-6 полосами движения с максимально возможным скоростным режимом.