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"Кредит-Рейтинг" понизил кредитный рейтинг АО "МИСТО БАНК" до уровня uaВВ
12:17 11.01.2018 |
Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга АО «МИСТО БАНК» (г. Одесса) до уровня uaВВ с изменением прогноза с негативного на стабильный. Также агентство объявило о выведении рейтинга Банка из Контрольного списка рейтингов.
Для проведения процедуры обновления рейтинга агентство использовало финансовую отчетность АО «МИСТО БАНК» за 2015-2016 гг. и январь-ноябрь 2017 года, а также внутреннюю информацию, предоставленную Банком в ходе рейтингового процесса.
Заемщик с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.
Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.
Контрольный список рейтингов предназначен для информирования участников финансового рынка Украины о возможных изменениях рейтингов в краткосрочном периоде.
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|"Кредит-Рейтинг" понизил кредитный рейтинг АО "МИСТО БАНК" до уровня uaВВ
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