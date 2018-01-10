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Приватбанк планирует назначить председателем правления чеха Петра Крумханзля
17:45 10.01.2018 |
По информации агентства Українські Новини, в ближайшее время ожидается согласование его кандидатуры наблюдательным советом Приватбанка.
Крумханзль в 1989 году закончил Карлов университет в Праге, по образованию математик.
С 2004 по 2008 работал в чешском Raiffeisenbank операционном директором; с 2008 по 2011 работал в Украине в "Райффайзен Банке Аваль" операционным директором.
С 2011 по 2013 работал в компании Interim Management & Consulting, с 2013 по 2016 главным операционным директором в словенском филиале австрийской компании Heta Asset Resolution.
Последнее место работы - главный операционный директор (Chief Operating Officer) в китайском Home Credit China (май 2016 по настоящее время).
Крумханзль владеет английским, немецким, российским, чешским и японским языками.
Также он увлекается айкидо.
Как сообщали Українські Новини, в настоящее время в Приватбанке исполняющим обязанности председателя правления является Галина Пахачук, после того как в июле 2017 года уволился Александр Шлапак.
Поиском председателя правления и финансового директора банка занималась рекрутинговая компания Amrop Executive Search Ukraine.
27 ноября наблюдательный совет Приватбанка назначил финансовым директором - заместителем председателя правления Анну Самарину и перевел Галину Пахачук на должность первого заместителя председателя правления.
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