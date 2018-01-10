Суд разблокировал проведение forensic audit Приватбанка

Соломенский районный суд Киева 3 января разблокировал проведение forensic audit Приватбанка.

Об этом говорится в определении суда от 3 января, передают Українські Новини.

14 декабря суд возбудил производство по иску Игоря Коломойского к НБУ, Приватбанку, Минфину, Kroll Associates U.K. LLP, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, ООО "Астерс Консалт", ООО "Астерс", ООО "АликсПартнерз" (Украина) о признании недействительными договоров и прекращении действия.

Указанные компании-ответчики проводят forensic audit в Приватбанке, который в соответствии с меморандумом с МВФ должен был завершиться еще до конца сентября.

15 декабря суд удовлетворил иск Коломойского об обеспечении иска и запретил Приватбанку, Минфину, консультантам, юридическим советникам или иным лицам, которые предоставляют услуги для Приватбанка, НБУ, Минфина выполнять условия, требования и любые другие положения любых договоров, соглашений, контрактов, доверенностей и любых других сделок, заключенных с НБУ, Приватбанком, Минфином, которые прямо или косвенно касаются или влияют на права или интересы Коломойского.

Однако уже 3 января суд удовлетворил иск ООО "Астерс" и отменил эти обеспечительные меры по иску.

"Постановлением об отмене мер обеспечения иска устранены судебные препятствия правомерной работы по защите решения государства о вхождении государства в капитал Приватбанка и проведения финансового расследования деятельности этого банка", - прокомментировали в пресс-службе НБУ последнее решение суда.

Как сообщали Українські Новини, в декабре заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время пресс-конференции отметила, что иски Коломойского - "это проявление слабости и страха, что результаты сотрудничества с Kroll и AlexPartners были очень неприятными для бывших акционеров".