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Кредит Оптима Банк переименовался в финкомпанию "Аверс №1"
10:22 05.01.2018 |
Кредит Оптима Банк (Киев) переименовался в финансовую компанию "Аверс №1".
Об этом свидетельствуют данные единого реестра юрлиц, физлиц-предпринимателей, передают Українські Новини.
После того, как Кредит Оптима Банк решил отказаться от ведения банковской деятельности, Нацбанк отозвал у него лицензию.
Банк реорганизовался в финансовую компанию и переименовался в "Аверс №1".
Компания планирует предоставлять услуги по денежному посредничеству.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины решениями правления от 28 декабря №855-рш отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у ПАО "Кредит Оптима Банк".
Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.
Кредит Оптима Банк - четвертый банк, который принял такое решение.
87% акций банка принадлежит Олегу Бойко, а по 6,3% - Василию и Юлии Бойко.
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