



Национальный банк отмечает, что публичное акционерное общество "Укрпочта" получило право предоставлять услуги по переводу средств в гривне без открытия счетов.

Об этом в эфире "Радио Вести" сообщил замглавы НБУ Олег Чурий.

В конце декабря Национальный банк принял постановление №138, которым разрешил "Укрпочте" предоставлять своим клиентам полноценные финансовые услуги.

Компания сможет предоставлять услуги по переводу средств в гривне.

"Мы разрешили "Укрпочте" принимать платежи. После принятия постановления, компания сможет принимать платежи при посредничестве банка", - отметил Чурий.

Для этого компании необходимо будет заключить договора с платежными системами и банками-агентами.

По словам Чурия, компания также может получить лицензию на валютные операции, если пожелает.

"Я бы не сказал, что это постановление принималось под "Укрпочту", но оно имеет влияние на "Укрпочту". У нас есть непростой диалог с этой госкомпанией, он связан с тем, что компания хочет иметь большее влияние на финансовый рынок, они хотят быть, по сути, банком. Наша позиция состоит в том, что после очистки банковской системы, доля банковского госсектора составляет по активам 56%, по пассивам почти 60%. У нас есть доминантная роль государства в финансовом секторе и это не является позитивом, потому что госсектор никогда не отличался эффективностью. Это всегда приводило к бюрократии и коррупции", - сообщил замглавы НБУ.

Как сообщали Українські Новини, ранее "Укрпочта" рассказала, что компания рассматривает три сценария развития финансовых услуг.

Первый сценарий - принятие закона (НБУ и Минфин выступили против принятия законопроекта №6601, которым "Укрпочта" наделялась правом предоставлять банковские услуги), второй сценарий - покупка банка, третий сценарий - стратегическое партнерство с банком.

Министерство финансов не поддерживает покупку "Укрпочтой" банка, но готово поддержать стратегическое партнерство с госбанками.

2016 год "Укрпочта" закончила с убытком 188 млн гривен.

"Укрпочта" является монополистом почтовой связи Украины.