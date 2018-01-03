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Яценюк продал 30% телеканала Espreso.TV за $1,5 млн
09:24 03.01.2018 |
Экс-премьер-министр Арсений Яценюк продал американской компании Atmosphere Entertainment, Inc. (Нью-Йорк), подконтрольной Ивану Жеваго - сыну депутата Константина Жеваго, 30%-ную долю телеканала "Espreso.TV" за $1 млн 465,28 тыс., сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.
"В результате прозрачной и публичной продажи доли собственности телеканала он уплатит в государственный бюджет около 7 млн грн налогов", - написала она на своей странице в Facebook.
В середине августа 2017 года О.Лаппо сообщила, что А.Яценюк реализовал опцион от 2013 года и приобрел у соучредителя телеканала Ларисы Княжицкой 30% акций за 3,8 млн грн.
По словам пресс-секретаря, теперь А.Яценюк получил возможность продажи своей доли телеканала и реализовал ее во избежание спекуляций о политизации деятельности канала.
О.Лаппо отметила, что продажа была заключена без схем оптимизации налогов и использования оффшорных компаний, а все финансовые транзакции прошли проверку в соответствующих банках США и Украины.
Ранее сам телеканал "Espreso.TV" заявил, что американская компания И.Жеваго также приобрела 40%-ную долю канала у супруги главы МВД Инны Аваковой и 7,5% у Л.Княжицкой - супруги народного депутата Николая Княжицкого, которая сохранила в собственности после продажи 22,5%.
Телеканал "Espreso.TV" создан осенью 2013 года. Среди его основателей - Н.Княжицкий и бывший главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко. Канал оформлен на ООО "Голдберри", которое, в свою очередь, на 100% принадлежит ООО "Астра Финанс" (Киев). Данные о смене собственников уже внесены в госреестр.
Н.Княжицкий в начале декабря 2017 года сообщил, что его коллега по парламенту, мажоритарий горнорудной компании Ferrexpo и владелец так называемой "финансово-промышленной группы" "Финансы и Кредит" Константин Жеваго хочет купить "Espreso.TV". По сообщениям СМИ, И.Жеваго - сын К.Жеваго.
"Канал, в принципе, прибыльный, благодаря тому, что у нас размещается реклама предприятий, связанных с одной из групп, - это группа, которая близка к такому предпринимателю, как Константин Жеваго. И он хочет купить наш канал и, думаю, что это произойдет, и он его купит", - сказал Н.Княжицкий в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK в начале декабря. По его мнению, К.Жеваго выгодна такая покупка, потому что он рекламирует на нем свои товары, а каналу это выгодно, потому что он прибыльный.
Н.Княжицкий подчеркнул, что канал "прибыльный прозрачно: вся реклама видна в эфире и никто не носит деньги в чемоданах", однако "не является прибыльным на свободном рынке".
Чистый доход ООО "Голдберри" в 2016 году сократился на 40,1% - до 6,81 млн грн, его чистый убыток вырос на 40,4% - до 29,6 млн грн.
Данные за 2017 год пока отсутствуют.
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