Исполнительная служба арестовала счета Приватбанка по иску семьи Суркисов.

Об этом свидетельствуют материалы Окружного админсуда Киева.

18 декабря Окружной админсуд Киева открыл производство по делу №826/16365/17 по иску Приватбанка к отделу принудительного исполнения решений департамента Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины.

В своем иске Приватбанк просит суд признать противоправными действия госисполнителя о вынесении нескольких постановлений от 29 ноября о наложении ареста на имущество банка. Приватбанк также просит суд снять арест со счетов в таких финучреждениях: НБУ, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, Ситибанк, банк "Пивденный", А-банк, Марфин Банк, Коммерческий инвестиционный банк, Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках, Асвио Банк.

Как отмечается в постановлении суда, арест был наложен постановлениями Государственной исполнительной службы в пределах исполнительных производств №55150181, №55150147, №55150123, №55150164, №55150196.

Эти производства были открыты по требованию семьи Суркисов в рамках взыскания 1 млрд гривен с банка.

Как сообщали Українські Новини, 21 ноября НБУ подал в третий раз в Высший админсуд иск о приостановлении принудительного списания средств с Приватбанка, что, по его мнению, является незаконным.

Однако 1 декабря ВАСУ отказал НБУ в удовлетворении иска.

Подобные попытки Национальный банк уже предпринимал 10 и 14 ноября, но они были безуспешны.

6 ноября Киевский апелляционный административный суд обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1,05 млрд гривен, 266,2 тыс. долларов и 7,8 тыс. евро.

НБУ планирует оспорить данное решение в Верховном Суде.

Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Полина Ковалик (жена Григория).- 514,1 млн гривен, Марина Суркис - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис - 44,8 млн гривен.

В декабре 2016 года Кабинет Министров принял решение национализировать Приватбанк.

Во время работы временной администрации долги перед акционерами банка и связанными с ним лицами (в том числе и еврооблигации) попали под механизм bail-in (конвертация в капитал).

Общая сумма проведенного bail-in составила 29,4 млрд гривен.