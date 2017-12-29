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НБУ отозвал банковскую лицензию Кредит Оптима Банка
17:34 28.12.2017 |
Национальный банк Украины решениями правления от 28 декабря №855-рш отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у ПАО "Кредит Оптима Банк".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.
Кредит Оптима Банк - четвертый банк, который принял такое решение.
Национальный банк по аналогичной процедуре уже отозвал лицензии у банка "Финансовый партнер", Апекс-Банка и Промфинбанка.
Как сообщали Українські Новини, процедура добровольного прекращения банковской деятельности стала возможной благодаря принятию в марте 2017 закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".
Если раньше банки могли добровольно прекратить деятельность только путем полной ликвидации, что создавало значительные неудобства для их владельцев, то теперь акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности и сохранить юридическое лицо.
Такое юридическое лицо, переставшее быть банком, может продолжить работать на рынке финансовых услуг (при условии получения соответствующих лицензий) или осуществлять другие виды хозяйственной деятельности.
Причиной для отзыва банковской и генеральной валютной лицензии является согласование банками с Национальным банком плана прекращения и полное выполнение обязательств, связанных с банковской деятельностью.
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