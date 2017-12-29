Ощадбанк отрицает обвинения в незаконности проведенной спецконфискации средств Януковича

Государственный Ощадный банк отрицает обвинения в незаконности спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.

"Все средства по спецконфискации находятся на счетах Госказначейства. Любые обвинения в "незаконном списании" не имеют никаких оснований. Ощадбанк действовал в четком и безусловном соответствии с требованиями действующего законодательства", - заявляет банк.

Банк напоминает, что информация о перечислении средств на счета Госказначейства подтверждена.

"Соответствующие документы находятся в распоряжении всех заинтересованных государственных органов и размещены на сайте Генеральной прокуратуры Украины", - отметили в Ощадбанке.

Банк считает безосновательными обвинения в адрес должностных лиц, которые готовы сотрудничать со следствием и предоставить все необходимые документы для юридического подтверждения законности своих действий.

Ощадбанк просит руководство государства, Кабинет Министров, а также руководство ГПУ и САП обратить внимание на ситуацию, когда госбанком в доход госбюджета перечислены средства, и в то же время он становится объектом преследования со стороны государства.

Как сообщали Українські Новини, 27 декабря Национальное антикоррупционное бюро провело выемку документов в Ощадбанке по 3 уголовным производствам о спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения.