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ЕБРР и BNP Paribas заключили соглашение о принудительном выкупе у миноритариев акций УкрСиббанка
12:56 28.12.2017 |
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и BNP Paribas S.A (Франция), в сумме владеющие 99,9998% акций УкрСиббанка (Киев), заключили соглашение о принудительном выкупе у миноритарных акционеров акций украинского банка.
Согласно сообщению УкрСиббанка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в рамках соглашения, заключенного 21 декабря 2017 года, ЕБРР и BNP Paribas могут рассматриваться как лица, действующие совместно.
Кроме того, указывается, что уполномоченным лицом по приобретению и выполнению всех обязательств в рамках соглашения будет выступать BNP Paribas.
Выкуп будет осуществляться по рыночной цене, которая будет определена субъектом оценочной деятельности.
Как сообщалось, принятый 23 марта 2017 года закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в АО" ввел в законодательное поле страны процедуры squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций).
Согласно его требованиям, после концентрации каким-либо лицом или группой лиц, действующих совместно, контрольного или значительного контрольного пакета, миноритарии имеют право потребовать от мажоритария выкуп принадлежащих им акций. В свою очередь, в случае доминирующего контрольного пакета мажоритарий может потребовать обязательной продажи акций миноритариями.
В рамках указанной процедуры ЕБРР также допускает совместный с Raiffeisen Bank International (RBI, Австрия) выкуп миноритарного пакета акций Райффайзен Банка Аваль (Киев).
УкрСиббанк основан в 1990 году.
BNP Paribas S.A (Франция) к началу января 2017 года владел 59,9996% уставного капитала банка, ЕБРР - 40%.
Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. По его данным на 30 июня 2017 года, Raiffeisen Bank International (RBI, Австрия) владел 68,28% уставного капитала финучреждения, ЕБРР - 30%.
Остальные ценные бумаги принадлежат небольшим акционерам или находятся в свободном обращении.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру активов УкрСиббанк занимал 7-е место (42,977 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль занимал 5-е место (66,102 млрд грн) среди 88 действующих банков.
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