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Марфин Банк планирует переименоваться в МТБ Банк
10:49 28.12.2017 |
Марфин Банк (Черноморск, Одесская область) планирует переименоваться в МТБ Банк.
Об этом говорится в объявлении банка.
Данный вопрос акционеры банка рассмотрят на общем собрании 28 декабря.
Согласно обнародованному объявлению, Марфин Банк планирует сменить название на МТБ Банк.
В ноябре банк объяснял необходимость переименования условиями договора о купле-продаже финансового учреждения, заключенного между новыми собственниками и правительством Республики Кипр.
Как сообщали Українські Новини, 14 июня 2017 года состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банк, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр), конечным бенефициаром которого является Республика Кипр в лице министра финансов.
Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами Марфин Банка в результате сделки стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.
Згуров занимает должность советника исполнительного директора по экономическим вопросам ПАО "Одессагаз".
По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 30-е место (3,5 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
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