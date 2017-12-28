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Кабмин решил докапитализировать Ощадбанк на 5,75 млрд гривен
15:44 27.12.2017 |
Кабинет Министров решил докапитализировать Государственный Ощадный банк на 5,75 млрд гривен.
Соответствующее решение было принято правительством 27 декабря, передают Українські Новини.
В частности, правительство решило увеличить уставной капитал банка на 5,75 млрд гривен путем выпуска 4957 дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в госсобственности.
Для докапитализации банка Минфин выпустит ОВГЗ на указанную сумму со сроком обращения до 16 лет и процентной ставкой 9,2% годовых в обмен на акции допэмиссии Ощадбанка.
В результате, уставной капитал банка увеличится до 49,5 млрд гривен.
Ранее первый замминистра финансов Оксана Маркарова сообщала, что Ощадбанку понадобится докапитализация в связи с ухудшением обслуживания кредитного портфеля.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций ПАО "Ощадбанк" находится в государственной собственности.
По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 2-е место (222 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
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