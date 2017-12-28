Финансовые новости
- |
- 28.12.17
- |
- 01:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Киевстар запустил сервис Mobile ID в опытную эксплуатацию
14:04 27.12.2017 |
Мобильный оператор компания "Киевстар" запустил опытную эксплуатацию сервиса Mobile ID, позволяющего проводить электронную идентификацию личности для получения электронных услуг Госгеокадастра и "Он-лайн дома юстиции".
Как отмечается в пресс-релизе оператора, период опытной эксплуатации сервиса будет длиться с 27 декабря 2017 года по 1 июня 2018 года. В этот период ограниченная группа контрактных абонентов "Киевстара" будет испытывать работу сервиса до его коммерческого запуска во 2-м квартале следующего года.
Во время опытной эксплуатации Mobile ID будет исследоваться бесперебойность функционирования сервиса, его взаимодействие с системами госпредприятия "Национальные информационные системы" и возможность абонентов идентифицировать личность с использованием мобильного телефона и специальной SIM-карты.
"Платформа сервиса работает, к ней начали подключаться сервис-провайдеры, которые будут предоставлять электронные услуги, выдаются первые SIM-карты со специальным чипом, подана заявка на государственную сертификацию сервиса, и мы работаем над тем, чтобы сделать оформление документов для подключения Mobile ID максимально простым и удобным для абонентов", - отмечается в пресс-релизе оператора со ссылкой на директора по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар" Евгения Кражана.
На время опытной эксплуатации пользователям сервиса Mobile ID будет доступна возможность электронной идентификации для получения услуг двух государственных реестров: Госгеокадастра и "Он-лайн дома юстиции".
Для подключения сервиса Mobile ID абонент должен осуществить замену SIM-карты на новую, которая дополнительно обеспечивает поддержку функции повышенной защиты информации при электронной идентификации пользователя.
Замена карты и подключение услуги осуществляется в магазине "Киевстар" в Киеве по ул.Крещатик, 13.
Как сообщалось, в июле премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал внедрение мобильными операторами технологии электронной идентификации Mobile ID до конца 2017 года.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Окончательные цифры обмена заложниками с ОРДЛО – 73 на 233
|НБУ упростил условия проведения арбитражных операций на условиях маржинальной торговли
|Как изменилась армия за год
|НАБУ проводит выемку документов в Ощадбанке по 3 делам о спецконфискации $1,5 млрд Януковича и его окружения
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"АвтоКрАЗ" под тендер ГСЧС адаптировал на свои шасси кабины МАЗ
|Акционеры Марфин Банка в декабре рассмотрят вопрос о присоединении к финучреждению акционерного общества
|"Нафтогаз" погасил облигации на 4,8 млрд грн
|Компания FreshForex сообщила о новогодней акции
|Кабмин решил докапитализировать Ощадбанк на 5,75 млрд гривен
|Метинвест за 9 мес. увеличил EBITDA на 39%
|Киевстар запустил сервис Mobile ID в опытную эксплуатацию
Это интересно
|Opera встроила в свой браузер защиту от майнеров
|Спустя сутки после признания о замедлении смартфонов на Apple уже дважды подали в суд
|Кавалер парикмахерских услуг: феномен успеха Toni & Guy
|Facebook запустила новую функцию защиты от фишинга
|Новые очки дополненной реальности Magic Leap: прорыв или нет?
|Названы смартфоны 2017 года с самыми живучими батареями
|Apple подтвердила наличие в iOS функции, снижающей производительность при износе аккумулятора