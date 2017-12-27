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НБУ отозвал лицензии банков "Апекс" и Промфинбанка по процедуре добровольного прекращения деятельности
10:49 27.12.2017 |
Национальный банк решениями правления от 26 декабря отозвал банковские и генеральные лицензии на осуществление валютных операций в Апекс-Банке (Киев) и Промышленно-финансовом банке (Кременчуг) соответственно.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
Эти банки приняли решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.
"Мы считаем решение некоторых банков о прекращении банковской деятельности взвешенным и "взрослым" шагом, который свидетельствует об адекватной оценке акционерами этих банков ситуации на рынке и собственных возможностей по выбору и реализации бизнес-модели конкретного банка", - подчеркнула заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.
"Наличие жизнеспособной бизнес-модели, готовность и способность акционеров поддерживать финансовую устойчивость банка - залог успешности любого банковского учреждения. В свою очередь, возможность безболезненной трансформации в небанковское финансовое либо не финансовое учреждение сегодня не только минимизирует риски вкладчиков и кредиторов, но и дает реальную возможность акционерам переориентироваться на другие виды деятельности, которые могут быть более привлекательными для них и приемлемыми с точки зрения регулятора ", - подчеркнула она.
Процедура добровольного прекращения банковской деятельности стала возможным благодаря принятию в марте 2017 Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".
Если раньше банки могли добровольно прекратить деятельность только путем полной ликвидации, что создавало значительные неудобства для их владельцев, то теперь акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности и сохранить юридическое лицо.
Такое юридическое лицо, перестала быть банком, может продолжить работать на рынке финансовых услуг (при условии получения соответствующих лицензий) или осуществлять другие виды хозяйственной деятельности.
Причиной для отзыва банковской и генеральной валютной лицензии является согласование банками с Национальным банком плана прекращения и полное выполнение обязательств, связанных с банковской деятельностью.
Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк по аналогичной процедуре отозвал банковскую лицензию в банке "Финансовый партнер".
Решение о добровольном прекращении банковской деятельности также было принято Кредит Оптима Банком.
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