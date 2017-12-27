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Минфин докапитализировал Приватбанк на 16 млрд гривен
19:57 26.12.2017 |
Министерство финансов завершило четвертый этап дополнительной капитализации Приватбанка на 16 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передают Українські Новини.
Докапитализация была проведена путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 16 млрд гривен в обмен на акции банка.
Решение о дополнительной капитализации на общую сумму 38,5 млрд гривен было принято правительством на заседании 23 июня 2017 на основании предложений Национального банка Украины, с учетом рекомендаций Экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков и на основе заключения независимого аудитора - компании EY.
При этом на выполнение указанного решения в июле 2017 был осуществлен выкуп акций дополнительной эмиссии банка в обмен на ОВГЗ в объеме 22,5 млрд гривен.
Решением наблюдательного совета Приватбанка от 18 декабря была утверждена переоценка объектов операционной и неоперационной недвижимости, объектов финансового лизинга и их влияние на капитал.
"Результаты переоценки свидетельствуют о том, что банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент перехода банка в государственную собственность, что обусловило необходимость дополнительной капитализации на сумму 16 млрд гривен", - сообщила пресс-служба Минфина.
Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров Украины на заседании 18 декабря 2016 на основании предложения Национального банка принял решение о вхождении государства в капитал ПАО КБ "ПриватБанк".
Также было принято решение о дополнительной капитализации на сумму 116,8 млрд гривен, которая была осуществлена в два этапа в декабре 2016 и феврале 2017 года.
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