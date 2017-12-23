Антимонопольный комитет рассматривает дело о сговоре ОККО и WOG

Антимонопольный комитет Украины 21 декабря начал рассмотрение дела против АЗС, работающих под брендами ОККО и WOG, по признакам нарушения ими законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

АМКУ зафиксировал в 2017 г. более 10 случаев одномоментного повышения и удержания цен на АЗС, работающих под этими брендами.

По мнению Антимонопольного комитета, такие действия могут быть обусловлены не только объективными факторами, но и быть следствием согласованных антиконкурентных действий на рынке розничной торговли высокооктановыми бензинами и дизельным топливом.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет выиграл суд у оператора автозаправок AMIC.