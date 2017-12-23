Компания AMarkets сообщила о новогодней акции

В честь новогодних праздников брокерская компания AMarkets запускает акцию, в ходе которой трейдерам будет предоставлен бонус в размере 20,18%. С его помощью клиенты компании смогут нарастить объем совершаемых торговых сделок и, соответственно, заработать еще больше.

В компании сообщают, что для того, чтобы стать участником акции, трейдерам нужно выполнить главное условие - внести на свой торговый счет не менее 100 долл. в период действия акционного предложения. Впоследствии участники акции должны в привычном режиме вести торговлю.

Преимуществом данного акционного предложения является то, что бонусные средства можно применять в торговых сделках, а прибыль, которую трейдер получит торгуя, он сможет вывести совершенно беспрепятственно, делают ударение в AMarkets. Одновременно с этим наибольший размер бонуса на одного трейдера составляет 5 тыс. бонусных долларов.

Стоит отметить, что акционное предложение действует в компании с 20.12.2017 и будет продолжаться до 31.12.2017 включительно.