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Приватбанк решил докапитализироваться еще на 16 млрд гривен
15:57 22.12.2017 |
Приватбанк решил докапитализироваться еще на 16 млрд гривен.
Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Сегодня НКЦБФР утвердила выпуск и проспект эмиссии акций Приватбанка на 16,065 млрд гривен.
Как сообщил собеседник агентства, средства будут влиты в капитал банка 26 декабря.
Решение о докапитализации Приватбанка на 38,5 млрд гривен было принято 23 июня.
Из той суммы, в капитал было внесено 22,5 млрд гривен.
Замглавы НБУ Екатерина Рожкова ранее сообщала, что докапитализация банка на 16 млрд гривен может не понадобиться или быть уменьшена.
Необходимость увеличения капитала зависела от проведенной оценки активов.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.
23 июня 2017 Кабмин решил докапитализировать Приватбанк на 38,5 млрд гривен.
В июле текущего года Министерство финансов докапитализировало Приватбанк на 22,5 млрд гривен.
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