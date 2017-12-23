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Апелляционный суд разрешил Ощадбанку забрать бывший главный офис Брокбизнесбанка за долги
13:50 22.12.2017 |
Киевский апелляционный хозяйственный суд разрешил Государственному Ощадному банку забрать бывший главный офис Брокбизнесбанка за долги.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.
Суд отказал в удовлетворении иска о признании недействительным ипотечного договора, по которому Ощадбанк имеет право обратить взыскание на недвижимое имущество стоимостью более 144 млн гривен.
В сентябре Ощадбанк заявил о получении права собственности на многоэтажное здание в Киеве по улице Саксаганского, 115а, в котором раньше находился главный офис обанкротившегося Брокбизнесбанка.
Еще в 2013 году этот дом был передан компанией "Капитал Инвест ЛТД" в залог Ощадбанку в обеспечение по кредитному договору, который был заключен между Ощадбанком и Брокбизнесбанком на сумму 200 млн гривен.
Бенефициарами этой фирмы были бывшие владельцы Брокбизнесбанка.
Поскольку Брокбизнесбанк не выполнил обязательства по кредитному договору, Ощадбанк в судебном порядке в течение более трех лет пытался взыскать недвижимое залоговое имущество.
В августе 2016 года Ощадбанк добился обращения взыскания на объект недвижимости по ул. Лепсе общей площадью более 12 тыс. кв. м, что позволило вернуть почти 120 млн гривен.
Однако 16 мая решением Хозяйственного суда Киева указанный договор ипотеки.
признан недействительным
20 декабря Киевским апелляционным хозяйственным судом было отменено судебное решение, которым выведено указанное выше недвижимое имущество из ипотеки.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций ПАО "Ощадбанк" находится в государственной собственности.
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