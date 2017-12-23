Девять специализирующихся на страховании жизни страховых компаний Украины, на которые приходится 92% собранных страховых премий за 9 мес. 2017 года, объединились в "Проект Жизнь" для совместной работы по развитию рынка страхования жизни в стране.

Как сообщила руководитель проекта Нина Гузей, процесс образования объединения занял полгода и сейчас уже можно говорить о нем как о состоявшейся структуре, которая представляет лайфовый рынок в государственных органах, на различных мероприятиях посвященных финансовому сектору, лоббирует интересы рынка и начинает добиваться положительных результатов по наиболее проблемным вопросам.

Н.Гузей также отметила, что "Проект Жизнь" создан на базе "Украинской федерации страхования". Он объединил страховые компании "Метлайф", "ИНГО Украина Жизнь", "АХА Страхование Жизни", "Княжа Лайф Виена Иншуранс Групп", "СК "ТАС", "ПЗУ Страхование Жизни", "Граве Украина страхование жизни", "АСКА-Жизнь", "Уника Жизнь".

Одним из условий вхождение в объединение является предоставление информации о конечных бенефициариев.

Презентовав исследования страхового рынка жизни за 9 мес. 2017 года, Н.Гузей отметила, что участники проекта показали рост 29% по собранным премиям, в то время как по данным Нацкомфинуслуг - 1,7%. Она также спрогнозировала, что к концу текущего года объем собранных премий страховым рынков жизни составит около 3 млрд грн. т.е в гривне рынок покажет рост, однако снизится в долларовом эквиваленте.

По ее словам, на рынке страхование жизни продолжается тенденция к концентрации. На 20 компаний приходится 99% собранных премий (на рынке 34 СК - ИФ). При этом рынок остается закрытым: помимо участников объединения, только две компании согласились раскрыть данные о своей работе, а все попытки найти отчеты или финансовую информацию некоторых участников рынка не увенчались успехом.