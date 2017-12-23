В ГПУ нет никаких уголовных производств в отношении аудиторов ПриватБанка, - Луценко

Генеральная прокуратура не открывала никаких уголовных производств в отношении британской аудиторской компании Kroll, привлеченной правительством к forensic audit (судебному аудиту) ПАО "ПриватБанк". Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.

"На сегодня в ГПУ не было и нет никаких уголовных производств в отношении аудиторской компании "Kroll" или любых других иностранных аудиторских компаний, которые привлекались Национальным банком Украины для финансовой проверки деятельности "ПриватБанка", - написал Луценко.

Он пояснил, что в течение последних трех месяцев в ГПУ и НАБУ поступили заявления от одного из народных депутатов о растрате должностными лицами НБУ и госбанка "ПриватБанк" государственных средств путем злоупотребления своим служебным положением в ходе проведения закупки консультационных услуг иностранных компаний в течение 2016-2017 годов.

По этим заявлениям было зарегистрировано два уголовных производства, которые потом объединили в одно. В последствие эти производства вошли в общее расследование растрат средств должностными лицами "ПриватБанка" в период с 2008 по 2016 год.

Кроме того, генпрокурор заявил, что было принято решение о закрытии данных уголовных производств в связи с отсутствием состава преступления в действиях должностных лиц Нацбанка Украины.

Луценко подчеркнул, что в ответ на ходатайство ГПУ, суд предоставил следователям временный доступ к документам, касающимся взаимоотношений НБУ, "ПриватБанка" и госорганов с иностранными компаниями, и разрешил изымать только их копии, однако выемок документов или обысков в ходе следственных действий в компании "Kroll" и других аудиторских компаниях не проводилось и не планируется.