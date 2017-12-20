Киевсовет продлил соглашения с Киевгазом и Киевводоканалом до принятия новых

Киевский городской совет принял решение о продлении договоров с компаниями "Киевгаз" и "Киевводоканал" до принятия новых.

За принятие соответствующих изменений проголосовали 73 депутата при минимально необходимых 61, передают Українські Новини.

Решение предусматривает, что новые соглашения с предприятиями будут разработаны до 30 апреля 2018 года, однако подход к формированию условий этих договоров в корне изменен и, в первую очередь, должен отражать позиции городской общины и интересы потребителей услуг.

Действующие до этого соглашения с предприятиями, предоставляющими услуги по газо-, водоснабжению и водоотведению, были заключены еще в середине 2000-х годов.

Условия договоров будут открыто обсуждаться на заседаниях профильных комиссий и утверждаться решением сессии.

В процессе будут учтены изменения в базовое законодательство, в частности норм нового Закона "О жилищно-коммунальных услугах", подписанного президентом 5 декабря 2017 года.

Как сообщали Українські Новини,Киевский городской совет продлил договор с компанией "Киевэнерго" на управление тепловыми сетями города до 27 апреля 2018 года.