Финансовые новости
- |
- 20.12.17
- |
- 22:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Киевсовет продлил соглашения с Киевгазом и Киевводоканалом до принятия новых
20:27 20.12.2017 |
Киевский городской совет принял решение о продлении договоров с компаниями "Киевгаз" и "Киевводоканал" до принятия новых.
За принятие соответствующих изменений проголосовали 73 депутата при минимально необходимых 61, передают Українські Новини.
Решение предусматривает, что новые соглашения с предприятиями будут разработаны до 30 апреля 2018 года, однако подход к формированию условий этих договоров в корне изменен и, в первую очередь, должен отражать позиции городской общины и интересы потребителей услуг.
Действующие до этого соглашения с предприятиями, предоставляющими услуги по газо-, водоснабжению и водоотведению, были заключены еще в середине 2000-х годов.
Условия договоров будут открыто обсуждаться на заседаниях профильных комиссий и утверждаться решением сессии.
В процессе будут учтены изменения в базовое законодательство, в частности норм нового Закона "О жилищно-коммунальных услугах", подписанного президентом 5 декабря 2017 года.
Как сообщали Українські Новини,Киевский городской совет продлил договор с компанией "Киевэнерго" на управление тепловыми сетями города до 27 апреля 2018 года.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Экспортеры перестали придерживать продажу свободной части валютной выручки
ТОП-НОВОСТИ
|Украина с февраля станет участником конвенции Пан-Евро-Мед, которая увеличит экспорт в ЕС
|Порошенко заявил, что будет способствовать укреплению украинской группировки на Донбассе
|Когда Саакашвили снова начнет мириться с Порошенко
|ПриватБанк подал в суд Лондона на бывших владельцев
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Киевсовет продлил соглашения с Киевгазом и Киевводоканалом до принятия новых
|Компании Verum Option удалось сохранить свою позицию лидера на рынке бинарных опционов
|"Нафтогаз Украины" в 2018г планирует разместить евробонды на $1 млрд - Bloomberg
|Burisma приобрела еще одну добывающую компанию
|"Укртрансгаз" передал филиалу "Оператор ГТС" активы на 250 млрд грн
|Uber открыл офис в Киеве, назначил А.Стаха генеральным менеджером сервиса в Центральной и Восточной Европе
|Банковская группа Сбербанка России признана в Украине недействительной
Причиной закрытия группы "Сбербанк" стало закрытие сделки по продаже "дочки" Сбербанка VS Банка
Банковская группа Сбербанка России признана в Украине недействительной
Источник: https://delo.ua/finance/bankovskaja-gruppa-sberbanka-rossii-priznana-nedejstvitelnoj-337751/?supdated_new=1513750885 © delo.ua
Это интересно
|Представлены смартфоны Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+
|Швеция оплатит домовладельцам станции для подзарядки электромобилей
|Картельное ведомство ФРГ подозревает Facebook в злоупотреблении сбором данных
|Virgin Hyperloop One поставила новый рекорд — 386 км/ч
|Zanco Tiny T1: самый маленький в мире сотовый телефон
|Huawei представила 5,65-дюймовый смартфон Enjoy 7S с 2K-экраном за $226
|Сеул обвинил КНДР во взломе криптовалютной биржи Bithumb