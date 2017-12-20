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Компании Verum Option удалось сохранить свою позицию лидера на рынке бинарных опционов
17:09 20.12.2017 |
Ежемесячная отчетность от МОФТ по рынку бинарных опционов демонстрирует постоянный и стабильный рост популярности этого финансового сегмента. Итоги ноября продолжили фиксировать повышенный интерес инвесторов к бинарным компаниям и их услугам.
Актуальное обновление Рейтинга бинарных опционов МОФТ выделило не сменных фаворитов и лидеров рынка, которые продолжили конкурентную борьбу за свои позиции, а также наглядно продемонстрировало внутреннюю динамику каждой бинарной компании.
Уверенно и стабильно на вершине рейтинга закрепилась компания Verum Option. Она продолжает демонстрировать прирост торговых оборотов. Качественный сервис, разнообразные программы лояльности, а также выгодные партнерские условия делают Verum Option максимально привлекательной для клиентов.
В ногу с Verum Option продолжает идти компания IQOption. Она является главным конкурентом и соперником лидера рынка. Несмотря на то, что по итогам ноября IQOption увеличила свой торговый прирост в четыре раза, ей не удалось обогнать Verum Option и занять первое место. Она вновь разместилась на второй позиции бинарного рейтинга, не оставляя намерений возглавить его.
На третье место с приростом в одну позицию поднялась Binary.com. Эта компания начала демонстрировать прирост с октября и уже по итогам ноября увеличила свои показатели в два раза. Приняв такую активную позицию Binary.com смогла войти в ТОП3 рейтинга бинарных опционов МОФТ.
На четвертом месте также с плюсом в одну позицию разместилась Grand Capital. Эта компания пока пользуется спросом у трейдеров бинарного рынка, но для того, чтобы продолжать удерживать свои позиции компании стоит пересмотреть политику работы c партнерами. Как ранее мы отмечали, размер партнерских выплат является главным аспектом, на который обращают внимание трейдеры при выборе брокера. А ухудшение условий партнерских выплат, планируемых в компании, приведет к миграции клиентов к другим, более привлекательным и перспективным брокерам.
С крупным приростом торговых оборотов и скачком в 6 позиций на пятом месте расположилась Binarium. Эта компания в отличии от своего соседа сверху наоборот, улучшила условия для партнеров, за счет чего получила крупный клиентский прирост. В случае с Binarium видно, что брокер имеет стратегию развития, следуя которой в будущем компания вполне может претендовать на размещение в первой тройке бинарного рейтинга.
Компания InstaForex также продемонстрировала незначительный прирост, который положительно отразился на ее динамике в рейтинге. Она перешагнула одну ступень вверх и заняла 6-е место.
Седьмая позиция рейтинга досталась Binomo, которая спустилась вниз на одну ступеньку из-за потери торговых оборотов. Компания уже четвертый месяц подряд продолжает снижение. Для реабилитации Binomo необходимо срочно провести ряд антикризисных мероприятий.
На восьмом месте рейтинга бинарных опционов МОФТ закрепилась FinMax. В ноябре эта компания полностью повторила результаты предыдущего месяца, за счет чего и продемонстрировала стабильность в рейтинге.
Удержаться на 9-й позиции также удалось компании Corsa Capital. Ее ноябрьские результаты улучшились, но оказались незначительными. Поэтому компания не смогла начать восхождение, но и не потеряла свою позицию.
С рекордным снижением торговых показателей закрывает бинарный рейтинг компания 24option. По итогам ноября она потеряла семь позиций и смогла остановиться лишь на границе ТОП10.
Рейтинг брокеров бинарных опционов был составлен на основе анализа торговли самого большого сообщества трейдеров в Мире - МОФТ.
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Источник: https://delo.ua/finance/bankovskaja-gruppa-sberbanka-rossii-priznana-nedejstvitelnoj-337751/?supdated_new=1513750885 © delo.ua
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