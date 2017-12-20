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"Нафтогаз Украины" в 2018г планирует разместить евробонды на $1 млрд - Bloomberg
16:42 20.12.2017 |
НАК "Нафтогаз Украины" в 2018 году планирует выйти на внешний долговой рынок с предложением еврооблигаций на $1 млрд, сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко в интервью агентству Bloomberg.
По его словам, размещение ценных бумаг предположительно состоится во втором квартале следующего года, после решения Стокгольмского арбитража по спорам между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром".
Помимо этого, добавил Ю.Витренко, "Нафтогаз" планирует расширить привлеченную у Европейского банка реконструкции и развития кредитную линию до $500 млн с $300 млн.
Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" 5 ноября 2009 года завершил комплексную реструктуризацию внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и других обязательств на новые еврооблигации на общую номинальную сумму $1 млрд 595,017 млн с погашением 30 сентября 2014 года под 9,5% годовых.
Реструктуризированные ценные бумаги были погашены своевременно. Министерство финансов в конце августа 2014 года докапитализировало НАК за счет передачи ему облигаций внутреннего госзайма в обмен на акции нового выпуска на 22,44 млрд грн, или примерно на необходимые для погашения еврооблигаций и выплаты процентов по ним $1,67 млрд.
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Источник: https://delo.ua/finance/bankovskaja-gruppa-sberbanka-rossii-priznana-nedejstvitelnoj-337751/?supdated_new=1513750885 © delo.ua
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