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Burisma приобрела еще одну добывающую компанию
16:26 20.12.2017 |
В состав группы компаний Burisma вошла газодобывающая компания «Газойлинвест», владеющая 3 спецразрешениями на добычу углеводородов в Полтавской области. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра юрлиц Министерства юстиции.
Контроль над «Газойлинвестом» был оформлен путем покупки кипрской компании Baybrook Limited компанией Broсiti Investments Limited.
Пресс-служба Burisma подтвердила enkorr, что Baybrook Limited, владеющая 100% «Газойлинвеста», вошла в состав Burisma 13 сентября этого года.
«Газойлинвест» основан в сентябре 2013 г. и владеет лицензиями на Южно-Распашновскую (20,13 кв. км), Млинскую (125,2 кв. км) и Гаркушинскую (39,67 кв. км) площади сроком на 20 лет (до 2034 г.). В Burisma сообщают, что сейчас «Газойлинвест» ведет разведывательное бурение на этих площадях.
В 2014 г. издание Insider связывало эту компанию с бизнесом сына бывшего президента Виктора Януковича Александра.
Как сообщал enkorr, во второй половине 2017 г. в состав Burisma вошла газодобывающая компания «Надрагазвыдобування» (Львов), имеющая лицензию на разработку Шевской площади в Днепропетровской области. В этому году Burisma оформила контроль также над компаниями «Системойлинжениринг», «Нефтегазпромышленная геология» и «Технокомсервис».
В начале 2016 г. Burisma, купила у канадской публичной компании Serinus Energy Inc. контрольный пакет газодобывающей компании «Куб-Газ».
Справка enkorr
В состав Burisma входит 12 операционных компаний «Эско-Пивнич», «Пари», «Первая украинская нефтегазовая компания», «Алдеа-Украина», «Системойлинжиниринг», «Бурисма Сервис», «Технокомсервис», «Надрагаз», «Надрагазвыдобування», «Газойлинвест», «Куб-Газ», «Нефтепромышленная Геология».
Burisma контролируется Николаем Злочевским, который занимал должность министра экологии в правительстве Николая Азарова со 2 июля 2010 г. по 20 апреля 2012 г. В начале 2015 г. Н.Злочевский был объявлен в розыск по подозрению в незаконном обогащении. Спустя 2 года уголовные дела в отношении Н.Злочевского и группы Burisma были закрыты.
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Источник: https://delo.ua/finance/bankovskaja-gruppa-sberbanka-rossii-priznana-nedejstvitelnoj-337751/?supdated_new=1513750885 © delo.ua
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