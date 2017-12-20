Uber открыл офис в Киеве, назначил А.Стаха генеральным менеджером сервиса в Центральной и Восточной Европе

Международная технологическая компания Uber, создатель одноименного мобильного приложения для вызова автомобилей, открыла в Киеве штаб-квартиру компании, обслуживающую регион Центральная и Восточная Европа, назначив Алексея Стаха генеральным менеджером Uber в указанном регионе.

"Все сотрудники компании из стран Центральной и Восточной Европы переедут в Киев и будут работать здесь", - заявил он на пресс-конференции в Киеве в среду.

По словам А.Стаха, данный регион объединяет Польшу, Украину, Литву, Румынию, Эстонию, Чехию и Словакию.

Согласно пресс-релизу компании, ранее А.Стах занимал должность генерального менеджера Uber в Украине, Азербайджане, Беларуси и Казахстане.

По его словам, в 2017 году сервис начал работу в шести городах (Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница). Количество скачивания приложения достигло более 1,7 млн раз, среднее время подачи автомобиля (по Киеву) сократилось до 6 минут и менее; средний рейтинг водителя в Украине снизился с 4,8 балла в первом полугодии-2017 до 4,797 балла (по состоянию на 20 декабря). Средний рейтинг пассажира в Украине на конец года составил 4,89 балла.

Комментируя вопрос о повышении тарифов, А.Стах отметил, что этот шаг позволил сервису привлечь больше водителей, одновременно в компании не заметили оттока пользователей.

По словам А.Стаха, с 20 декабря 2017 года Uber также запустил в Киеве новый сервис - Uber Van. В этой категории пользователям будут доступны 6-местные машины.

Он также сообщил, что в 2018 году компания сосредоточится на развитии региона, планирует вдвое расширить штат сотрудников в Украине.

Кроме того, предполагается запустить ряд сервисов Uber, в частности, анонсированного в июле Uber Eats (услуга по доставке еды). В то же время А.Стах отметил, что пока не планируется начинать работу этого сервиса в городах страны с населением менее 500 тыс. жителей.

