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Uber открыл офис в Киеве, назначил А.Стаха генеральным менеджером сервиса в Центральной и Восточной Европе
12:33 20.12.2017 |
Международная технологическая компания Uber, создатель одноименного мобильного приложения для вызова автомобилей, открыла в Киеве штаб-квартиру компании, обслуживающую регион Центральная и Восточная Европа, назначив Алексея Стаха генеральным менеджером Uber в указанном регионе.
"Все сотрудники компании из стран Центральной и Восточной Европы переедут в Киев и будут работать здесь", - заявил он на пресс-конференции в Киеве в среду.
По словам А.Стаха, данный регион объединяет Польшу, Украину, Литву, Румынию, Эстонию, Чехию и Словакию.
Согласно пресс-релизу компании, ранее А.Стах занимал должность генерального менеджера Uber в Украине, Азербайджане, Беларуси и Казахстане.
По его словам, в 2017 году сервис начал работу в шести городах (Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница). Количество скачивания приложения достигло более 1,7 млн раз, среднее время подачи автомобиля (по Киеву) сократилось до 6 минут и менее; средний рейтинг водителя в Украине снизился с 4,8 балла в первом полугодии-2017 до 4,797 балла (по состоянию на 20 декабря). Средний рейтинг пассажира в Украине на конец года составил 4,89 балла.
Комментируя вопрос о повышении тарифов, А.Стах отметил, что этот шаг позволил сервису привлечь больше водителей, одновременно в компании не заметили оттока пользователей.
По словам А.Стаха, с 20 декабря 2017 года Uber также запустил в Киеве новый сервис - Uber Van. В этой категории пользователям будут доступны 6-местные машины.
Он также сообщил, что в 2018 году компания сосредоточится на развитии региона, планирует вдвое расширить штат сотрудников в Украине.
Кроме того, предполагается запустить ряд сервисов Uber, в частности, анонсированного в июле Uber Eats (услуга по доставке еды). В то же время А.Стах отметил, что пока не планируется начинать работу этого сервиса в городах страны с населением менее 500 тыс. жителей.
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Источник: https://delo.ua/finance/bankovskaja-gruppa-sberbanka-rossii-priznana-nedejstvitelnoj-337751/?supdated_new=1513750885 © delo.ua
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