Финансовые новости
- |
- 20.12.17
- |
- 14:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Банковская группа Сбербанка России признана в Украине недействительной
08:57 20.12.2017 |
Национальный банк Украины признал недействительной банковскую группу Сбербанка России. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Данное решение было принято 15 декабря 2017 года.
Напомним, что Нацбанк зарегистрировал банковскую группу Сбербанка России 4 октября 2013 года. Тогда в нее вошли Сбербанк, VS Банк и компания Сбербанк Лизинг Украина.
Причиной закрытия группы "Сбербанк" стало закрытие сделки по продаже "дочки" Сбербанка VS Банка. Как известно, покупателем стал Сергей Тигипко, потому Нацбанк также обновил состав банковской группы ТАСкомбанка, добавив в нее VS Банк.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как далеко может зайти наступление гибридов
|Госдеп: Россия является источником обострения насилия на Донбассе
|Бойня в АТО: Кто на самом деле обстрелял Кадиевку и Зайцево
|Что меняет ассоциация: прощание с ГОСТами и новые правила для промышленности
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Укртрансгаз" передал филиалу "Оператор ГТС" активы на 250 млрд грн
|Uber открыл офис в Киеве, назначил А.Стаха генеральным менеджером сервиса в Центральной и Восточной Европе
|Банковская группа Сбербанка России признана в Украине недействительной
Причиной закрытия группы "Сбербанк" стало закрытие сделки по продаже "дочки" Сбербанка VS Банка
Банковская группа Сбербанка России признана в Украине недействительной
Источник: https://delo.ua/finance/bankovskaja-gruppa-sberbanka-rossii-priznana-nedejstvitelnoj-337751/?supdated_new=1513750885 © delo.ua
|Коллектив "Запорижжяоблэнерго" бастует из-за невыплаты зарплаты
|Индустриалбанк стал правопреемником Экспресс-Банка
|"Нафтогаз Украины" за 9 мес. 2017г увеличил чистую консолидированную прибыль на 15%
Это интересно
|Картельное ведомство ФРГ подозревает Facebook в злоупотреблении сбором данных
|Virgin Hyperloop One поставила новый рекорд — 386 км/ч
|Zanco Tiny T1: самый маленький в мире сотовый телефон
|Huawei представила 5,65-дюймовый смартфон Enjoy 7S с 2K-экраном за $226
|Сеул обвинил КНДР во взломе криптовалютной биржи Bithumb
|Xiaomi и Samsung работают над ноутбуками со Snapdragon 835
|BMW займет в Чехии 500 гектаров полигоном для беспилотников