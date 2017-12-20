Коллектив энергоснабжающей компании ПАО "Запорижжяоблэнерго" 19 декабря начал забастовку из-за невыплаты заработной платы, сообщается на сайте компании.

"Об участи в забастовке заявили 545 сотрудников "Запорижжяоблэнерго". По информации стачечного комитета, забастовка продлится до 22 декабря включительно", - говорится в сообщении.

В "Запорижжяоблэнерго" обещают сделать все возможное для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей, однако из-за сокращения количества работающего персонала предоставление услуг может быть ограничено.

По данным компании, на ее счетах нет средств из-за перевода облэнерго НКРЭКУ на "нулевой алгоритм" (все получаемые "Запорижжяоблэнерго" средства автоматически перечисляются ГП "Энергорынок").

Как сообщалось, "Запорижжяоблэнерго" эксплуатирует распределительные электрические сети на территории Запорожской области, предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии потребителям.

Государству в лице ФГИ принадлежит 60,25% акций "Запорижжяоблэнерго", около 28,8% акций контролируют компании, подконтрольные братьям Игорю и Григорию Суркисам.