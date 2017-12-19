НАК "Нафтогаз Украины" в январе-сентябре 2017 года увеличил чистую консолидированную прибыль на 15% - до 27,1 млрд грн, сообщила пресс-служба компании.

"Сегмент производства природного газа принес прибыль в размере 27,8 млрд грн по сравнению с 10,4 млрд грн за девять месяцев 2016 года. Сегмент транспортировки и распределения природного газа принес 25,2 млрд грн прибыли. Это на 37% превышает результат соответствующего периода 2016 года в связи с увеличением объемов транзита и девальвацией гривни по отношению к доллару США. Также прибыльными по итогам девяти месяцев для группы были сегмент переработки сырой нефти и газового конденсата, транспортировка сырой нефти", - говорится в сообщении.

В тоже время в НАК отмечают, что продажа газа по итогам января-сентября принесла убытки.

"В сегменте продажи и поставки природного газа группа понесла убыток в размере почти 8,1 млрд грн. При этом продажа газа потребителям на условиях специальных обязательств (PSO) принесла убыток в размере более 10,9 млрд грн. Продажа газа на коммерческих условиях принесла группе прибыль в размере 0,1 млрд грн без учета эффекта от элиминаций межсегментных операций в размере 2,7 млрд грн, которые включают результат от продажи природного газа другим сегментам внутри группы "Нафтогаз", - отмечают в компании.

Сегмент хранения природного газа, по ее данным, также принес убыток в сумме 1,8 млрд грн, что на 7% больше по сравнению с девятью месяцами 2016 года. Кроме того, был убыточным и сегмент производства сырой нефти, газового конденсата.

Валовая сумма дебиторской задолженности "Нафтогаза Украины" за указанный период сократилась на 7,5 млрд грн, в основном в категории предприятий, вырабатывающих тепло для населения. Это связано преимущественно с сезонными разрывами между потреблением газа и проведением бюджетных расчетов по субсидиям.

В "Нафтогазе" отмечают некоторый рост доли субсидий в общих расчетах.

"За девять месяцев 2017 года за счет субсидий проведены расчеты за потребленный природный газ на сумму 42,8 млрд грн, что на 101% выше показателя за аналогичный период 2016 года в связи с ростом стоимости товаров и услуг, которые являются объектом государственного субсидирования и количества субсидиантов. Наибольшая часть субсидий приходится на категории населения (65%) и предприятий ТКЭ для нужд населения (24%)", - уточняют в пресс-службе.

На 1 октября 2017 задолженность бюджета перед "Нафтогазом" по непрофинансированным субсидиям составила 9,8 млрд грн.

За январь-сентябрь 2017 года группа "Нафтогаз" уплатила в бюджет 78,1 млрд грн налогов, что на 78% больше чем за январь-сентябрь 2016 года. Самым крупным по размеру выплаты налогом является НДС, доля которого составляет около половины всей суммы заплаченных налогов – 45,5% (45,7% за аналогичный период 2016 года). Рентные платежи составили 37% от общей суммы заплаченных налогов (доля по сравнению с 2016 годом не изменилась).

Кроме того, группа "Нафтогаз" уплатила в государственный бюджет дивиденды по итогам 2016 года в размере 13,3 млрд грн. "В целом за девять месяцев 2017 года "Нафтогаз" перечислил в государственный бюджет 91,4 млрд грн налогов и дивидендов", - резюмируют в пресс-службе.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.