Компания EXNESS заслужено получила первое место в рейтинге МОФТ

Итоговые данные предпоследнего месяца уходящего года стали неожиданными и сенсационными. Аналитические исследования МОФТ зафиксировали обострение борьбы за лидерство среди брокеров, которая к завершению года стала еще беcкомпромисcнее и привела к смене лидера финансового рынка.

По результатам ноября верхушка Форекс рейтинга МОФТ была полностью обновлена, некогда лидеры рынка продолжили потерю позиций и снижение, а последняя пятерка рейтинга приняла в свои ряды новых участников.

Обойти всех своих конкурентов и вырваться вперед удалось компании EXNESS. Она заслуженно получила звание лидера Форекс, наконец достигнув поставленной цели. По итогам ноября EXNESS продемонстрировала крупный прирост по всем показателям, который обеспечил компании отрыв от конкурентов и 1-е место рейтинга Форекс.

Второе место с выдающимися результатами удалось отвоевать FreshForex. Эта компания долго боролась за восхождение в рейтинге МОФТ, то наращивая обороты, то теряя их. Но несмотря на все препятствия и уровень конкуренции FreshForex удалось "вырвать" свою победу и разместиться на 2-м месте рейтинга.

Закрывает первую тройку лидеров со стабильными показателями компания FortFs. Уже который месяц подряд она сохраняет свою позицию за счет постоянного торгового и клиентского прироста.

Четвертое место, как и в прошлом месяце, занимает компания TeleTrade. Став участником МОФТ эта компания вошла в ТОП5 рейтинга Форекс брокеров и с тех пор стабильно размещается в нем с постоянным ростом торговых оборотов.

Спустившись на четыре ступени вниз закрывает ТОП5 рейтинга компания RoboForex. Она начала резко терять свои позиции, что обусловлено значительным снижением торговых оборотов из-за спада активности крупных инвесторов. Надеемся на то, что RoboForex примет экстренные меры и проведет ряд мероприятий по оказанию поддержки своим клиентам.

Шестое место также со снижением занимает компания Forex4you. Она спустилась всего на одну позицию, в отличие от своего соседа сверху, но это не говорит о меньших потерях оборотов. Наоборот, Forex4you также, как и RoboForex, продемонстрировала колоссальный спад.

Судя по ситуации вокруг этих двух компаний, их клиенты отдают предпочтение более привлекательным брокерам, которые уже обгоняют Forex4you и RoboForex по всем показателям. Руководству этих компаний нужно срочно принимать антикризисные меры, в противном случае они рискуют закрыть год далеко за пределами ТОП5 рейтинга МОФТ.

Седьмое место продолжает занимать InstaForex. По итогам прошлого отчетного периода эта компания потеряла одну позицию, но не продолжила снижение, потому как смогла зафиксировать свои обороты на необходимом уровне.

На восьмом месте с приростом в три позиции разместилась TurboForex. После длительного спада эта компания начала наращивать объемы торгов и возобновила восхождение в рейтинге.

С очередным минусом разместилась на 9-м месте компания FxPro. Она продолжила снижение в рейтинге из-за внутреннего спада и по итогам ноября потеряла еще одну ступень. Напомним, что ранее FxPro длительный период удерживала позицию лидера рейтинга Форекс, демонстрируя самые лучшие результаты по оборотам и клиентскому приросту. Надеемся команда брокера проведет "работу над ошибками" и вернет себе былую славу.

На границе ТОП10 с потерей четырех позиций размещается компания FXGlory. По результатам предыдущего отчетного периода в компании фиксировался резкий положительный скачок оборотов, но уже на следующий месяц мы увидели торговый спад. Это говорит о том, что один крупный инвестор компании либо прекратил свою работу, либо значительно снизил свою активность.

11-е место рейтинга со снижением на одну позицию занимает XM. Эта компания подверглась общему давлению конкурентов и продолжила свое снижение в Форекс рейтинге МОФТ.

На 12-м месте разместилась FinmaxFx - абсолютный новичок ТОП15. Компания недавно вошла в число партнеров МОФТ и уже смогла заинтересовать в своих услугам множество активных трейдеров.

С приростом в три позиции вернуться в список самых востребованных Форекс брокеров удалось Альфа-Форекс. Напомним, что по итогам октября компания вылетела из ТОП15 рейтинга МОФТ на 16-ю позицию. Но уже в ноябре ей удалось восстановить свои обороты до 13-й ступени.

На 14-м месте со потерей двух позиций разместилась ActivTrades. Компания демонстрирует хорошие результаты, пытаясь начать восхождение в рейтинге, но пока ей не удается преодолеть давление конкурентов.

Закрывает список 15-ти самых популярных и надежных Форекс брокеров компания WelTrade. Она также под давлением соперников потеряла одну позицию, но смогла удержаться на границе ТОП15 рейтинга Форекс брокеров МОФТ.

Исследования, на которых был построен рейтинг, проведены на основе анализа показателей торговли самого большого сообщества Форекс трейдеров в Мире - МОФТ.

