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Суд разрешил Генпрокуратуре изъять в Приватбанке документы о сотрудничестве с детективами Kroll и консалтером AlixPartners
11:27 19.12.2017 |
Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре изъять в Приватбанке документы о сотрудничестве с детективами Kroll и консалтером AlixPartners.
Об этом свидетельствует определение суда от 5 декабря, передают Українські Новини.
5 декабря суд частично удовлетворил ходатайство группы следователей ГПУ и предоставил им доступ к документам (с возможностью изъятия): договорам, заключенным Приватбанком с компанией Hogan Lovells; документам, составленным компанией Kroll Associates U.K. Limited (Великобритания) по результатам консультаций, исследований финансовых расследований; документам, составленным компанией AlixPartners Services UK LLP (Великобритания).
Kroll и AlixPartners привлечены Национальным банком для проведения forensic audit Приватбанка.
Также установлено, что руководством Приватбанка для получения юридических услуг заключались соглашения с международной юридической компанией Hogan Lovells.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк нанял детективное агентство Kroll и консалтера AlixPartners для проведения forensic audit в Приватбанке, который определит масштаб возможных злоупотреблений.
Данный отчет должен был быть готов осенью, однако из-за большого объема информации пока не подготовлен.
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