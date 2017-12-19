Суд разрешил Генпрокуратуре изъять в Приватбанке документы о сотрудничестве с детективами Kroll и консалтером AlixPartners

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре изъять в Приватбанке документы о сотрудничестве с детективами Kroll и консалтером AlixPartners.

Об этом свидетельствует определение суда от 5 декабря, передают Українські Новини.

5 декабря суд частично удовлетворил ходатайство группы следователей ГПУ и предоставил им доступ к документам (с возможностью изъятия): договорам, заключенным Приватбанком с компанией Hogan Lovells; документам, составленным компанией Kroll Associates U.K. Limited (Великобритания) по результатам консультаций, исследований финансовых расследований; документам, составленным компанией AlixPartners Services UK LLP (Великобритания).

Kroll и AlixPartners привлечены Национальным банком для проведения forensic audit Приватбанка.

Также установлено, что руководством Приватбанка для получения юридических услуг заключались соглашения с международной юридической компанией Hogan Lovells.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк нанял детективное агентство Kroll и консалтера AlixPartners для проведения forensic audit в Приватбанке, который определит масштаб возможных злоупотреблений.

Данный отчет должен был быть готов осенью, однако из-за большого объема информации пока не подготовлен.