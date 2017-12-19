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Что будет с Алчевским меткомбинатом после прихода кремлевского Внешторгсервиса
23:11 18.12.2017 |
Аффилированная с Кремлем структура обеспечит украинское предприятие нелегальным сырьем от российских метхолдингов.
Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" заявила, что таки да - контроль над ПАО "Алчевский металлургический комбинат", ПАО "Алчевский коксохимический завод" и Экоэнергия" утерян. Гендиректор компании Олег Мкртчан сообщил, что они несколько месяцев бились за то, чтобы сохранить производственные активы, но не сложилось. А российский "Внешторгсервис", между тем, времени не терял, ведь, по сообщениям сепаратистских медиаресурсов, на "Алчевском меткомбинате" уже запущена доменная печь №5. В "ЛНР" утверждают: мол, нашли заказы для предприятия.
Ранее уже появлялась информация о том, что последнее из крупных предприятий ОРДЛО перешло в руки кремлевских кураторов местной "власти". Сообщалось о том, что Алчевский металлургический завод, который входит в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса", будет контролироваться аффилированной с Кремлем компанией "Внешторгсервис".
В начале этого года "Внешторгсервис" получила в свое управление предприятия, отжатые после транспортной блокады у ДТЭК и "Метинвеста" Рината Ахметова. Алчевский меткомбинат, владельцами которого, с одной стороны, является украинский бизнесмен Сергей Тарута, а с другой - консорциум российских инвесторов во главе с Александром Катуниным, до этого момента не трогали.
Но теперь представители "Внешторгсервиса" пришли и на Алчевский меткомбинат, заявив, что предприятие заживет по-новому - поставки сырья и сбыт готовой продукции будут завязаны исключительно на подконтрольные Кремлю компании. Тем более что механизм обеспечения работы меткомбинатов на оккупированном Донбассе уже отработан.
Он состоит в том, что сырье для работы металлургических предприятий на территории ОРДЛО поставляется российской компанией "Северсталь", при этом поставки осуществляются не напрямую (чтобы избежать санкций), а через посреднические компании, никак не аффилированные с российскими компаниями.
Еще в марте этого года вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак предложил крупнейшим металлургическим компаниями России поддержать предприятия на оккупированном Донбассе поставками руды. Предложение было услышано. На это указывает, в частности, то обстоятельство, что "Российские железные дороги" предоставили до конца этого года скидки в размере 25% на перевозки железной руды со станции "Череповец-2", которая обслуживает Череповецкий меткомбинат "Северстали", до станции "Успенская" в Ростовской области, а также - при провозе руды со станции "Костомукша-товарная", возле которой расположен "Карельский окатыш" той же "Северстали", до станции "Лиски" в Воронежской области.
Какие российские металлургические предприятия находится в Ростовской области вблизи станции "Успенская"? Правильный ответ - никаких. Зато это приграничная станция между Россией и той частью Донецкой области, которую контролирует "власть ДНР". Скидки от российских железнодорожников позволяют снизить себестоимость конечной продукции и поддержать на плаву экономику отжатых метзаводов, испытывающих сложности при продаже своей продукции. Сложности, потому что продажа происходит не напрямую, а через всевозможные посреднические фирмы, которые, чтобы избежать санкций, никак не должны указывать на "Северсталь" или другие лояльные к Кремлю группы.
Что известно о компании "Внешторгсервис", уши которой торчат за отжатыми меткомбинатам оккупированного Донбасса? Она зарегистрирована в Северной Осетии, непризнанном "государстве", живущем с 2008 г. под патронатом РФ. Генеральным директором "Внешторгсервиса" является бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков. Примечательно, что в Северной Осетии зарегистрирован и Международный расчетный банк, через который Россия пополняет бюджеты непризнанных "ДНР" и "ЛНР". Этот банк выступает учредителем "Фонда поддержки международных проектов", президентом которого является тот же Пашков. Он родом из Братска Иркутской области, в 1985 г. закончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. Макарова и был штурманом на атомной подводной лодке. В 1993 г. ушел на "гражданку" и до 2005 г. дослужился до вице-мэра Братска. В 2008-м Пашков при содействии генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова был назначен вице-губернатором Иркутской области. Потом он обосновался в Москве, а IT-компания Expertek, совладельцем которой был Пашков, стала выигрывать тендеры на обслуживание филиалов госкорпорации "Роснефть". То есть Пашков кормится из рук контролируемого Кремлем бизнеса, поэтому ничего удивительного в том, что он назначен и смотрящим за отжатым на территории ОРДЛО бизнесом, нет.
Российская пресса также указывает, что к управлению отжатыми у "Метинвеста" активами (а теперь - и активами ИСД) имеет отношение беглый "кошелек" Януковича Сергей Курченко. Является ли "молодой гений бизнеса" Курченко конечным бенефициаром всей этой схемы? Безусловно, нет - россияне не подпускают чужих к крупным активами ни на своей территории, ни где бы то ни было, куда распространяется их политическое влияние. Даже при наличии больших организаторских способностей беглецам из Украины отведена в лучшем случае роль третьеразрядных статистов, попросту - ширмы. Понятно, что Курченко, на котором клейма негде ставить, прикрываются серьезные люди, чтобы не афишировать свое участие в нелегальных операциях на неконтролируемых территориях. К слову, ровно ту же функцию "молодой гений бизнеса" исполнял и при Януковиче, когда оформленная на него ВЕТЭК генерировала миллиардный денежный поток на "оборванном транзите" и прочих мутных схемах под патронатом государства.
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