Компания ICE FX обновила сайт

Брокер ICE FX завершил обновление веб-сайта и реализацию функционала под названием ICE FX 2.0. Обновления были представлены компанией 11.12.2017. Сообщается, что ICE FX реализовал почти все запланированные пункты, а также некоторые функции, которые не входили в анонс нововведений.

Сайт брокера представлен в новом дизайне. В ходе реализации функционала ICE FX 2.0 были дополнены способы снятия и внесения финсредств клиентов на торговые счета. Также брокер улучшил инвестиционные условия - комиссию на управляемых счетах понизили на 2 долл., что составило 8 долл. с лота, а также снизили вознаграждение с дохода (до 12 процентов) и частоту его отчисления до 1 раз/мес. для торговых счетов, которые входят в состав индексов. Стоит отметить, что реализация данной функции существенно увеличит доход инвестиционных вкладчиков и управляющих.

Кроме этого, была расширена линейка привилегированных статусов клиентов. Стоит отметить, что теперь появился статус клиентов, который основан не на размере депозитных средств, а на длительности партнерства с ICE FX.

Реализовано еще много функций, о которых можно узнать на сайте компании.

Компания ICE FX заявила о том, что продолжит разработку функционала и будет дальше расширять линейку методов внесения денежных средств на торговые счета и их вывода.