Компания RoboForex Ltd повышает размер кредитного плеча для осуществления торговли электронными валютами до 1:10

Брокер RoboForex Ltd сообщил о том, что отныне клиентам компании предоставляется возможность осуществлять торговлю электронной валютой с применением плеча 1:10.

Брокер старается постоянно повышать качество сервиса и условий осуществления торговли для трейдеров. Отныне трейдерам предоставляется возможность заключать торговые сделки с электронной валютой с кредитным плечом 1:10. В компании сообщают, что нововведение будет касаться уже имеющихся, а также новых счетов.

Напомним, раньше величина плеча по данным операциям была равна 1:1 - 1:5. Это зависело от торгового счета. Упомянутое изменение даст возможность торговать большими объемами и нарастить количество применяемых в торговле стратегий.

Эксперты брокера «РобоФорекс» отмечают, что очень высокая волатильность криптовалютного рынка является причиной повышенного внимания трейдеров во всем мире. На протяжении последнего времени клиентами компании активно увеличиваются торговые операции именно в электронных валютах.