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Банк "Финансовый партнер" реорганизовался в финкомпанию
15:41 15.12.2017 |
Банк "Финансовый партнер" (Киев) реорганизовался в финансовую компанию "Финансовый партнер".
Об этом свидетельствуют данные аналитической системы YouControl, передают Українські Новини.
Соответствующая информация внесена в единый реестр юрлиц, физлиц-предпринимателей.
Финкомпания будет заниматься денежным посредничеством, финансовым лизингом, кредитованием, предоставлением финуслуг.
Также банк сменил местонахождение в Киеве, переехав с улицы Лукьяновской, 1 на улицу Евгения Коновальца, 32 Г.
Как сообщали Українські Новини, 30 ноября Национальный банк отозвал банковскую лицензию у банка "Финансовый партнер".
Банк прекратил банковскую деятельность без прекращения юридического лица в соответствии с требованиями закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".
Акционерами банка являются Артем Янковский - 40,0704% и Сергей Орлов - 29,98%.
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