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Бывшие акционеры Приватбанка затягивают время через суды, реструктуризировать кредиты они не собирались, - НБУ
14:19 15.12.2017 |
Национальный банк констатирует, что бывшие акционеры Приватбанка затягивают время через суды, реструктуризировать кредиты они не собирались.
Об этом сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова в ходе круглого стола "Национализация банков, мировой опыт и украинские реалии", передают Українські Новини.
"То, что мы имеем в судах 600 исков по различным темам они говорят о том, что реально осуществлять какую-то реструктуризацию портфеля никто и не собирался. Просто затягивание времени, и сегодня мы это видим", - сказала она.
В июле текущего года Национальный банк сообщил, что бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не выполнили обязательства по реструктуризации кредитов Приватбанка.
Как сообщали Українські Новини, 21 декабря Приватбанк, который контролировали бизнесмены Коломойский и Боголюбов, перешел в государственную собственность.
При проведении национализации Коломойский и Боголюбов обязались реструктуризировать кредиты связанным юридическим лицам до июля 2017 года.
Данное требование также зафиксировано в меморандуме МВФ.
Приватбанк договорился с консорциумом в составе финансово-холдинговой компании Rothschild & Co, независимой инвестиционно-банковской компании FinPoint и аудиторско-консалтинговой компании EY (Ernst & Young) о переговорах по реструктуризации кредитов.
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