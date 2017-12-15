НБУ надеется на назначение предправления Приватбанка до 2018

Национальный банк надеется на назначение председателя правления Приватбанка до конца текущего года.

Об этом сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова в ходе круглого стола "Национализация банков, мировой опыт и украинские реалии", передают Українські Новини.

"Мы надеемся, что до конца года наблюдательный совет определится с кандидатом окончательно и назначит постоянного председателя правления Приватбанка. Был очень серьезный отбор, очень много кандидатов. Мы не вмешивались в процесс", - сказала она.

Рожкова добавила, что сначала набсовет назначает предправления Приватбанка, который будет исполняющим обязанности, а в течение трех месяцев необходимо подать документы на согласование кандидатуры в НБУ.

"Никакого отношения к будущему предправления банка, к тому менеджменту, который сегодня работает, forensic audit не имеет", - подчеркнула замглавы НБУ.

Как сообщали Українські Новини, ранее Рожкова говорила, что Национальный банк надеется на назначение председателя правления Приватбанка до конца октября.

20 июля набсовет Приватбанка одобрил отставку председателя правления Александра Шлапака.

Для поиска нового руководителя банка была нанята международно признанная компания по подбору управленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine.

В августе наблюдательный совет Приватбанка получил перечень из 13 кандидатов на должность председателя правления и финансового директора от рекрутера.