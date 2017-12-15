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НБУ подтверждает возможность рефинансирования ПриватБанка при исполнении судебных решений по отмене bail-in
13:54 15.12.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) подтверждает возможность рефинансирования ПриватБанка при исполнении судебных решений по отмене bail-in, сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.
"При текущей ситуации ПриватБанку не нужно рефинансирование... Но если говорить в контексте судов, то конечно в таком случае оно может ему понадобиться", - сказала она в ходе "круглого стала" на тему: "Национализация банков: мировой опыт и украинские реалии", организованного Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) в Киеве в пятницу.
Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.
В рамках национализации банка его обязательства перед связанными лицами подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.
И.Суркис и его брат Г.Суркис, а также другие связанные с ПриватБанком лица подали 42 иска против НБУ. Почти все иски поданы в административный суд и касаются обжалования признания Нацбанком указанных лиц связанными с ПриватБанком.
Другими истцами, в том числе, выступают отец Игоря и Григория - Рахмиль Суркис, Светлана Суркис (дочь Г.Суркиса), Марина Суркис (дочь И.Суркиса), Полина Ковалик (является одним из акционеров А-Банка), А-Банк, футбольный клуб "Динамо" (И.Суркис - президент клуба), а также связанные с Суркисами оффшорные компании - Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.
Окружной административный суд Киева удовлетворил иск семьи Суркисови постановил взыскать с ПриватБанка средства в сумме 1,05 млрд грн, $266,2 тыс., а также EUR7,8 тыс.
В свою очередь КААС 6 ноября отклонил апелляционную жалобу на решение первой инстанции.
НБУ подал кассационную жалобу в Высший административный суд Украины и обратился в суд с просьбой остановить исполнения решения до решения спора в кассационной инстанции. Дата рассмотрения жалобы еще не назначена.
В то же время Государственная исполнительная служба 13 ноября открыла производства о взыскании с ПриватБанка средств в пользу И.Суркиса, Р.Суркиса, С.Суркис, М.Суркис и П.Ковалик. В настоящее время производства находятся в статусе принудительного взыскания. Суммы средств, подлежащие взысканию, в системе не уточняются.
ПриватБанк допускает необходимость привлечения рефинансирования НБУ для возмещения средств по искам Суркисов.
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