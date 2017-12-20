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Индустриалбанк стал правопреемником Экспресс-Банка
07:28 20.12.2017 |
Национальный банк Украины (НБУ) исключил Экспресс-Банк (Киев) из Государственного реестра банков и отозвал у него генеральную лицензию на осуществление валютный операций, сообщается на веб-сайте центробанка.
Соответствующее решение № 796-рш приняло правление НБУ 14 декабря 2017 года в связи с завершением реорганизации финучреждения по упрощенной процедуре путем присоединения к Индустриалбанку (Запорожье).
Соответственно, правопреемником активов и обязательств Экспресс-Банка с 4 декабря 2017 года является Индустриалбанк.
Нацбанк отмечает, что Экспресс-Банк и Индустриалбанк первые в Украине провели реорганизацию по упрощенной процедуре, определенной в законе "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" № 1985-VІІІ от 23 марта 2017 года. Процесс реорганизации занял четыре месяца после получения соответствующего разрешения центробанка.
Индустриалбанк основан в 1990 году.
Экспресс-Банк основан в 1994 году.
Финучреждения имеют общую группу акционеров. Роза Дворецкая, Игорь Дворецкий и Анна Дворецкая владеют 70% уставного капитала Индустриалбанка, в Экспресс-Банке Розе и Игорю Дворецким принадлежит 80% уставного капитала.
НБУ 14 июля 2017 года согласовал план присоединения Экспресс-Банка к Индустриалбанку.
Согласно данным НБУ, на 1 октября 2017 года по размеру общих активов Индустриалбанк (2,844 млрд грн) занимал 32-е место, Экспресс-Банк (1,419 млрд грн) - 45-е место среди 88 действовавших в стране банков.
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Источник: https://delo.ua/finance/bankovskaja-gruppa-sberbanka-rossii-priznana-nedejstvitelnoj-337751/?supdated_new=1513750885 © delo.ua
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