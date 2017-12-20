Индустриалбанк стал правопреемником Экспресс-Банка

Национальный банк Украины (НБУ) исключил Экспресс-Банк (Киев) из Государственного реестра банков и отозвал у него генеральную лицензию на осуществление валютный операций, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующее решение № 796-рш приняло правление НБУ 14 декабря 2017 года в связи с завершением реорганизации финучреждения по упрощенной процедуре путем присоединения к Индустриалбанку (Запорожье).

Соответственно, правопреемником активов и обязательств Экспресс-Банка с 4 декабря 2017 года является Индустриалбанк.

Нацбанк отмечает, что Экспресс-Банк и Индустриалбанк первые в Украине провели реорганизацию по упрощенной процедуре, определенной в законе "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" № 1985-VІІІ от 23 марта 2017 года. Процесс реорганизации занял четыре месяца после получения соответствующего разрешения центробанка.

Индустриалбанк основан в 1990 году.

Экспресс-Банк основан в 1994 году.

Финучреждения имеют общую группу акционеров. Роза Дворецкая, Игорь Дворецкий и Анна Дворецкая владеют 70% уставного капитала Индустриалбанка, в Экспресс-Банке Розе и Игорю Дворецким принадлежит 80% уставного капитала.

НБУ 14 июля 2017 года согласовал план присоединения Экспресс-Банка к Индустриалбанку.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2017 года по размеру общих активов Индустриалбанк (2,844 млрд грн) занимал 32-е место, Экспресс-Банк (1,419 млрд грн) - 45-е место среди 88 действовавших в стране банков.