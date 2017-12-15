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"ЭРУ" впервые поставила партию газа из США в Украину
00:47 15.12.2017 |
Группа компаний "ЭРУ" импортировала около 70 млн куб. м газа из США в Украину через терминал в Свиноуйсьце (Польша), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" совладелец группы Андрей Фаворов.
"Да, получили СПГ через терминал в Польше. Объем - около 70 млн куб. м", - сказал он.
А.Фаворов отметил, что газ закуплен в рамках гарантий OPIC.
Цену топлива он не уточнил.
По словам совладельца "ЭРУ", часть газа из США уже продана украинским потребителям, еще часть закачана в подземные хранилища.
"Что-то продали потребителям, что-то - по тендеру "Укртрансгазу", что-то держим в хранилищах. Управляем портфелем", - подытожил он.
Как сообщалось, финансовое учреждение правительства США OPIC предоставило гарантии "ЭРУ" по кредиту на $38 млн для закупки газа, в т. ч. путем поставок LNG из США.
Группа "ЭРУ" принадлежит А.Фаворову, Дейлу Пери и Ярославу Мудрому.
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