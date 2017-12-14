Порталы Work.ua и Rabota.ua обменялись долями собственности

В сентябре этого года два крупнейших портала по поиску работы в Украине Work.ua и Rabota.ua обменялись долями. Так в структуре компании «Работа Интернешнл» появился новый владелец - компания «Гравитация-У», зарегистрированная Артуром Михно и Андреем Боровиком (владельцы Work.ua). В свою очередь в ТОВ «Ворк Украина» зашел Пржемислав Гачек, чья Grupa Pracuj владеет украинской Rabota.ua.

Правки по обеим компаниям внесли в реестр 21 сентября текущего года. Их заметил алгоритм Opendatabot, который анализирует изменения в структуре собственности украинских предприятий по запросу. Таким образом два прямых конкурента на украинском рынке фактически стали партнерами.

Сооснователь и СЕО Work.ua Артур Михно подтвердил AIN.UA факт сделки, однако раскрывать подробности отказался. «Действительно, на уровне структуры учредителей у нас есть доли в обоих компаниях. К сожалению, условия соглашения не позволяют нам комментировать подробности или структуру этого соглашения», - заявил он.

Михно также заверил, что несмотря на партнерство компании останутся конкурентами. «Мы как мажоритарный акционер продолжаем полностью контролировать проект Work.ua и принимать все управленческие решения по его развитию. Grupa Pracuj в свою очередь полностью контролирует и управляет Rabota.ua. Другими словами, каждая компания и проект по-прежнему являются независимыми, заинтересованы в своем лидерстве и самостоятельно управляются собственным руководством», - подчеркнул совладелец «Ворк Украина».

Также сделку подтвердили и в Rabota.ua. ««Гравитация-У» стала миноритарным акционером «Работа Интернешнл». При этом «Grupa Pracuj» является мажоритарным акционером, контролирует все процессы, самостоятельно принимает решения и формирует руководство «Работа Интернешнл»», - заявил генеральный директор Rabota.ua Николай Михайлов. Он также заверил, что проекты продолжают оставаться конкурентами на украинском рынке.

Напомним, за год до сделки между двумя вышеупомянутыми компаниями случился конфликт: Work.ua обвинил Rabota.ua в систематическим воровстве вакансий без согласия работодателей. В Rabota.ua обвинения назвали нонсенсом, после чего Артур Михно высказал намерение продолжить спор уже не с украинским офисом, а напрямую с польским владельцем. Как видим, переговоры между Work.ua и Grupa Pracuj увенчались успехом.