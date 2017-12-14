Метинвест планирует разместить евробонды в 2018 году

Группа компаний Метинвест Рината Ахметова хочет вернуться на международные рынки облигаций в начале 2018 года, сообщил Reuters один из инвесторов после встречи с представителями компании.

"Они пытаются рефинансировать облигации, чтобы получить большую гибкость для выплаты дивидендов по сравнению с нынешними обязательствами", - сказал инвестор, недавно встречавшийся с компанией в рамках её ознакомительного роуд-шоу.

Метинвест завершил реструктуризацию долга в объеме $2,3 млрд в марте. Процесс включал отмену и делистинг трех серий гарантированных облигаций с погашением в 2016, 2017 и 2018 годах, а также их замену на новые привилегированные обеспеченные долговые обязательства на общую сумму $1,2 млрд сроком до декабря 2021 года и с новыми сроками и условиями.

Бонды с погашением в 2021 году и доходностью в 9,373% годовых торгуются на уровне 104,58 номинала, согласно Tradeweb. Следующая дата досрочного выкупа выпадает на 27 декабря.

Эмитент, получивший рейтинг Caa1 от Moody's и B от Fitch, планирует размещение в январе или феврале, сказал инвестор.

Метинвест подтвердил, что компания планирует рефинансировать долговые обязательства в 2018 году, но от дополнительных комментариев отказался.

"Судя по финансовым результатам, вероятность дефолта стремится к нулю, - добавил инвестор. - Маржа и денежные потоки компании беспрецедентны не только для Украины, но и для всего региона в целом".

Чистая прибыль группы компаний Метинвест в первом полугодии 2017 года составила $72 млн, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2016 году. По итогам 2016 года чистая прибыль Метинвеста составила $118 млн, против чистого убытка в $1 млрд в 2015 году.