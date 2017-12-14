Финансовые новости
- |
- 14.12.17
- |
- 13:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
Метинвест планирует разместить евробонды в 2018 году
10:37 14.12.2017 |
Группа компаний Метинвест Рината Ахметова хочет вернуться на международные рынки облигаций в начале 2018 года, сообщил Reuters один из инвесторов после встречи с представителями компании.
"Они пытаются рефинансировать облигации, чтобы получить большую гибкость для выплаты дивидендов по сравнению с нынешними обязательствами", - сказал инвестор, недавно встречавшийся с компанией в рамках её ознакомительного роуд-шоу.
Метинвест завершил реструктуризацию долга в объеме $2,3 млрд в марте. Процесс включал отмену и делистинг трех серий гарантированных облигаций с погашением в 2016, 2017 и 2018 годах, а также их замену на новые привилегированные обеспеченные долговые обязательства на общую сумму $1,2 млрд сроком до декабря 2021 года и с новыми сроками и условиями.
Бонды с погашением в 2021 году и доходностью в 9,373% годовых торгуются на уровне 104,58 номинала, согласно Tradeweb. Следующая дата досрочного выкупа выпадает на 27 декабря.
Эмитент, получивший рейтинг Caa1 от Moody's и B от Fitch, планирует размещение в январе или феврале, сказал инвестор.
Метинвест подтвердил, что компания планирует рефинансировать долговые обязательства в 2018 году, но от дополнительных комментариев отказался.
"Судя по финансовым результатам, вероятность дефолта стремится к нулю, - добавил инвестор. - Маржа и денежные потоки компании беспрецедентны не только для Украины, но и для всего региона в целом".
Чистая прибыль группы компаний Метинвест в первом полугодии 2017 года составила $72 млн, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2016 году. По итогам 2016 года чистая прибыль Метинвеста составила $118 млн, против чистого убытка в $1 млрд в 2015 году.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Против энергокомпаний Украины готовится новая кибератака, - эксперты
|Тиллерсон: Путин не просто выбрал сторону в конфликте, а вторгся в Украину
|США обвинили Россию в обстреле мирных районов Донбасса
|Нацбанковские продажи доллара не смогли остановить рост курса доллара на межбанке 13 декабря
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Порталы Work.ua и Rabota.ua обменялись долями собственности
|Метинвест планирует разместить евробонды в 2018 году
|Фармкомпания Интерхим запустила новый комплекс по производству АФИ
|Заинтересованные в покупке Roshen стороны не готовы принять на себя страновые риски - представитель Rothschild
|Компания NPBFX приглашает 14.12.2017 на вебинар «Торговля от уровней»
|Метинвест намерен досрочно выплатить по евробондам $6,5 млн процентного дохода
Это интересно
|Характер может помешать карьере
|Apple очень резко сдала позиции в рейтинге лучших работодателей
|Какие гаджеты не стоит покупать в 2018 году
|Проблемы хакеров: никто не хочет платить выкуп в биткоинах
|Беспроводная гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Focus оценена в $600
|BMW i8 лишился крыши и стал мощнее
|Toyota представила концептуальный кроссовер Future Toyota Adventure Concept (FT-AC)