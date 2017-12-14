Компания NPBFX приглашает 14.12.2017 на вебинар «Торговля от уровней»

Известно, что на рынке Forex есть трейдеры, которые являются приверженцами либо фундаментального, либо теханализа, а есть любители совмещать и тот, и другой метод. Бесспорно, владеть азами и иметь понятие, как применять теханализ с наибольшей пользой для осуществления торговли, нужно всем участникам рынка.

Знание того, как выявить линии сопротивления и поддержки, даст возможность новичкам не совершать ошибочных действий в заключении торговых сделок, а тем, кто на рынке не один год, - пересмотреть взгляды на уже привычные приемы теханализа и модернизировать стратегии, применяемые в торговле.

С целью повышения уровня знаний своих клиентов компания NPBFX завтра проведет онлайн-семинар, посвященный торговле от уровней, где будет обсуждаться рыночная теория сопротивления и поддержки, вхождение в торговую сделку на уровнях и многое другое.

Онлайн-мероприятие пройдет 14.12.2017 в 20:00 по московскому времени. В компании делают ударение на том, что онлайн-семинар можно посетить абсолютно бесплатно.

