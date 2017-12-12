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Компания FreshForex вновь запустила акцию "Прогноз дня"
16:36 12.12.2017 |
Брокер FreshForex сообщил о том, что вновь запустил понравившуюся трейдерам акцию «Прогноз дня», участвуя в которой предоставляется возможность выиграть 10 долл. Если все прогнозы будут точными участник акции получит 50 долл., которые он сможет задействовать в торговле.
В компании сообщили, что акционное предложение «Прогноз дня» будет действовать до 15.12.2017. Участникам акции необходимо составить наиболее точный прогноз для цены закрытия пары валют евро/доллар. За наиболее точный прогноз предусматривается финансовое вознаграждение, составляющее 10 долл. Стоит отметить, что призовое вознаграждения можно беспрепятственно вывести со своего торгового счета.
В компании напоминают, что публиковать свои прогнозы участники акции могут в предназначенном для этого разделе форума FreshForex, который посвящен обсуждению данного конкурса. Стоит отметить, что прогнозы необходимо размещать не позже 18:00 по времени сервера. Призы будут начисляться на следующий день после даты закрытия пары валют на рынке.
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