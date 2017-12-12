Апелляционный суд: акции Укртелекома должны быть возвращены ФГИ

Апелляционный хозсуд Киева отклонил апелляционную жалобу ЕСУ в деле против Фонда госимущества. Об этом LIGA.net стало известно из собственных источников, близких к рассмотрению дела.

Слушание состоялось во вторник, 12 декабря. Напомним, в октябре хозсуд принял решение о разрыве приватизационного договора между Фондом государственного имущества и ЕСУ (дочерняя компания СКМ и владелец 92,79% акций оператора) по Укртелекому.

"ТОВ ЕСУ категорически не согласно с решением Апелляционного суда, и будет использовать все процессуальные возможности в том числе - подачу кассационной жалобы. Укртелеком продолжает работу в нормальном режиме", - сообщили LIGA.net в пресс-службе Укртелекома.

Как сообщали в ФГИУ, по результатам проведенной в феврале 2017 года итоговой проверки выполнения покупателем договора о приватизации от 2011 года было установлено, что ЕСУ не выполняет часть взятых на себя обязательств. В частности, речь идет о необходимости внесения инвестиций в денежной форме и создании и передачи в госсобственность системы правительственной связи и ведомственных сетей специальной связи.

Укртелеком - крупнейший оператор на украинском рынке фиксированной святи и интернет-доступа. В 2011 году его выкупила у государства компания ЕСУ (дочерняя структура EPIC). За 92,79% акций предприятия она заплатила 10,57 млрд грн.

В 2013 году ЕСУ приобрела СКМ Рината Ахметова. Но выкупить облигации у госбанков в полном объеме компания так и не смогла. В 2015 году ей лишь удалось отсрочить погашение до конца 2017 года.