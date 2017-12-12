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Ощадбанк на два дня приостановит прием платежей
14:07 12.12.2017 |
Государственный Ощадбанк 16 и 17 декабря приостановит прием коммунальных и других платежей через отделения в связи с переходом на новый план счетов бухгалтерского учета.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Отделения банка 16 и 17 декабря будут работать только в режиме консультаций. Коммунальные и другие платежи можно будет провести в информационно-платежных терминалах и системе Ощад 24/7", - отмечается в сообщении.
Ощадбанк переходит на новый план счетов бухгалтерского учета согласно с постановлением Национального банка Украины от 11 сентября 2017 года №89.
Данное постановление предусматривает смену номеров клиентских счетов с целью внедрения новых международных стандартов.
"Это обеспечит повышение прозрачности, надежности, безопасности банковской системы Украины в целом и качества услуг для клиентов в частности", - отмечается в сообщении.
Для минимизации неудобств финальный этап перехода на новый план счетов будет проведен в выходные дни.
Изменения коснутся части сети отделений, которые обычно работают в выходные дни.
Также в банке уточняют, что для Киева дополнительно принято решение о продлении времени работы отделений 18, 19 и 20 декабря на 1 час для предоставления возможности желающим успеть оплатить коммунальные платежи по льготным тарифам.
Банк предупреждает клиентов об изменении номеров счетов: юридическим лицам будут направлены письменные сообщения с информацией о порядке действий; физические лица будут проинформированы при помощи объявлений в отделениях; соответствующая информация будет размещена на официальном сайте, в Facebook или в веб-банкинге Ощад 24/7 и отправлена SMS-сообщением.
От клиентов-физлиц изменение номеров счетов не требует дополнительных действий.
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