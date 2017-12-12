Укртелеком нашел способ не отдавать миллиард Ощадбанку

Стас Юрасов / ЛIГАБiзнесIнформ

Крупнейший оператор фиксированной связи и интернета Укртелеком одержал победу в суде первой инстанции по иску против Ощадбанка. Компания Рината Ахметова требовала расторгнуть договор о продаже госбанку облигаций на сумму 1 млрд грн и прекратить по нему обязательства. Хозсуд Киева посчитал, что аргументов для этого достаточно.

Как это было

Как писала LIGA.net, еще в 2015 году Укртелеком взял на себя обязательство выкупить у двух госбанков (Ощадбанка и Укрэксимбанка) облигации своей материнской компании ЕСУ (дочка СКМ) на сумму 2 млрд грн. У той не было на тот момент средств, чтобы рассчитаться с финансовыми учреждениями самостоятельно. Залогом по этой сделке были 92,79% акций телеком-оператора.

Укртелеком должен был выкупить облигации у госбанков до середины марта 2017 года. Но не сделал этого. Из материалов суда следует, что Укртелеком потребовал расторгнуть договор с Ощадбанком, так как произошло "существенное изменение обстоятельств", которым стороны руководствовались по время его заключения. А именно: в конце прошлого года ФГИ так и не одобрил сделку по продаже Укртелекомом его дочерней компании Тримоб.

Средства от этой сделки должны были бы пойти на покрытие обязательств перед банками, что предусматривал соответствующий меморандум между сторонами. Представители Ощадбанка, выступая в суде против исковых требований, сообщили, что меморандум как таковой не является договором и не имеет его юридической силы. У судьи на этот счет была своя точка зрения: "указанный меморандум фиксирует намерения его сторон осуществить расчет по заключенному истцом договору купли-продажи ценных бумаг именно путем продажи истцом корпоративных прав ООО Тримоб".

Ощадбанк не согласился с позицией суда и уже подал апелляцию. "Наша правовая позиция по данному делу подтверждается заключением Национальной академии правовых наук Украины!" - сообщили в пресс-службе банка.

Беда не приходит одна

Иск Укртелекома к Ощадбанку был встречным. Банк еще в июне потребовал вернуть долг в размере 1,1 млрд грн по невыплаченным облигациям с учетом пени и процентов. Но теперь до тех пор, пока идет разбирательство по встречному иску, суд не рассмотрит по сути изначальную претензию. Более того, Ощад может потерять акции Укртелекома, которые находятся у него в залоге. Ведь в октябре ФГИ в первой инстанции добился расторжения договора о приватизации фиксированного оператора, так как его собственник выполнил не все взятые на себя обязательства. Это же решение предусматривает списание акций Укртелекома с ЕСУ и перевод их в ФГИ. Во время рассмотрения этого дела Ощадбанк лишний раз обратил внимание судьи на то, что решение спора может оказать влияние на его права и обязанности.

Последствия, с которыми может столкнуться Ощадбанк, - это минус 1 млрд грн в отчетности. "Если решение подтвердится в апелляции, то у Ощада отберут залог. Тогда банку придется списать активы по облигациям. Неизвестно, как у банка зафиксирована балансовая стоимость этих активов, но вполне можно предположить, что она в пределах номинальной стоимости. То есть придется списать около миллиарда", - говорит руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий. "Апелляционный суд при рассмотрении дела должен учесть интересы двух государственных банков: Ощадбанка и Укрэксимбанка", - считают в пресс-службе первого.

Еще один собеседник LIGA.net говорит, что списание активов на миллиард гривень - это для банка не так уж и плохо. "Они сейчас как раз ищут аргументы для того, чтобы государство их в очередной раз докапитализировало", - отмечает собеседник.

Как выяснилось, по похожему сценарию Укртелеком идет, и разбираясь с долгами перед Укрэксимбанком. Как говорит начальник департамента корпоративных коммуникаций оператора Михаил Шуранов, по обязательствам перед этим банком уже начались слушания на уровне первой инстанции. Детали он разглашать не стал.