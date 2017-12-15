Милкиленд привлек для аудита финотчетности за 2017г. голландскую Accon AVM

"Милкиленд", молочная группа с активами в Украине, РФ и Польше, привлекла для внешнего аудита финансовой отчетности холдинговой структуры Milkiland N.V. компанию Accon AVM Controlepraktijk B.V. (обе Нидерланды).

Согласно сообщению на веб-сайте Варшавской фондовой биржи, соответствующее решение принял совет директоров Milkiland 10 ноября 2017 года.

Внешним аудитором финотчетности Milkiland за 2016 год выступала голландская BDO Audit and Assurance B.V.

Группа компаний "Милкиленд" - один из крупнейших производителей молочной продукции на рынке Украины. Ее производственные мощности в Украине, России, Польше могут перерабатывать 1,33 млн тонн молока в год.

В Украине группе "Милкиленд" принадлежит 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками "Добряна" и "Коляда".

В РФ "Милкиленд" производит молочные продукты под торговой маркой "Останкинская" на ОАО "Останкинский молочный комбинат". Летом 2012 года "Милкиленд" приобрел Мазовецкий сыродельный завод Ostrowia в Польше, в начале 2013 года - ОАО "Сыродел" в РФ.

"Милкиленд" в 2016 году получил чистый убыток в размере EUR38,906 млн, что в 1,9 раза меньше, чем в 2015 году. Его выручка за год сократилась на 23,3% - до EUR146,76 млн.